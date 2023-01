19 firm chce zaprojektować halę Legii na Skrze

Jak poinformowała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, 19 pracowni architektonicznych zgłosiło się w konkursie architektonicznym na II etap modernizacji Skry. W jego ramach powstanie główny stadion lekkoatletyczny, jak również hala sportowa, która będzie nowym domem koszykarskiej Legii. Z obiektu korzystać będą również siatkarze, prawdopodobnie Projektu Warszawa. Konkurs na budowę hali miasto ogłosiło pod koniec listopada zezłego roku. Hala dla koszykarskiej Legii ma powstać do 2027 roku, a jej budowa ma kosztować ok. 100 milionów złotych.

