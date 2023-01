1.FC Magdeburg - ostatni akord przygotowań

Czwartek, 19 stycznia 2023 r. 11:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Ostatnim sparingpartnerem Legii przed powrotem do ligowych zmagań będzie niemiecki 1.FC Magdeburg. Spotkanie odbędzie się w piątek, 20 stycznia o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 i nie będzie transmitowane. Na żywo zobaczyć je będą mogli jedynie posiadacze karnetów. Poniżej przedstawiamy krótką sylwetkę najbliższego rywala "Wojskowych".









1.FC Magdeburg został założony 22 grudnia 1965 roku w Magdeburgu. Sukcesy odnosił głównie za czasów istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Trzykrotnie wywalczył mistrzostwo tego kraju, a także siedmiokrotnie zdobywał puchar. Wielokrotnie grał w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu Europy i Pucharu UEFA. Niezwykle udany dla klubu był rok 1974. Poza tytułem mistrzowskim drużyna bardziej zaistniała w Europie i zwyciężyła w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów, pokonując w finale 2-0 włoski AC Milan. W NRD był jednym z najlepszych klubów, ale po zjednoczeniu Niemiec grał coraz przeciętniej i występował jedynie w niższych ligach krajowych. Wtedy też popadł w kryzys organizacyjny i musiał budować renomę od nowa. Podczas ostatniego sezonu we wschodniej Oberlidze zajął 10. miejsce i nie udało mu się awansować do nowo utworzonej 2. Bundesligi. W trzeciej lidze też nie szło mu najlepiej i przez reorganizację rozgrywek w sezonie 1994/1995 został zdegradowany na czwarty stopień rozgrywkowy.



Na ratunek przybył Eckhard Meyer, który został nowym prezydentem magdeburskiego klubu. Początkowo rokowania były dobre, bo drużyna powróciła do trzeciej ligi i utrzymała się w niej aż do 2000 roku. Później przyszedł jednak kolejny kryzys i spadek do niższej dywizji. W pierwszym sezonie po spadku IV-ligowiec okazał się ogromną sensacją w Pucharze Niemiec, gdzie nazywany jako "pucharowy postrach" dotarł aż do 1/4 finału, eliminując między innymi 1.FC Köln czy Bayern Monachium. Następne lata w Magdeburgu to pasma zmian trenerów i lig. Największymi sukcesami klubu w ostatnim czasie jest 11-krotne zdobycie Pucharu Saksonii-Anhalt. Zeszły sezon był dla niego niezwykle udany, ponieważ pewnie zdobył mistrzostwo trzeciej ligi, z 14-punktową przewagą nad drugim miejscem i awansował na zaplecze Bundesligi. Zwyciężył w 24 spotkaniach, 4 razy remisował i również czterokrotnie musiał uznać wyższość rywali.



Połowa sezonu w wykonaniu 1.FC Magdeburg jest bardzo słaba. Po 17 kolejkach z 10 porażkami na koncie zajmuje 17. miejsce, czyli w strefie spadkowej. Kibice nie tracą jednak nadziei, ponieważ do bezpiecznej pozycji brakuje jedynie jednego punktu. Klub odpadł także w pierwszej rundzie DFB-Pokal, po wysokiej porażce 0-4 z Eintrachtem Frankfurt. Kadra składa się głównie z niemieckich zawodników, choć nie brakuje różnych narodowości. Występuje w nim między innymi dwóch piłkarzy z polskim pochodzeniem: bramkarz Dominik Reimann oraz pomocnik Connor Krempicki. W 1.FC Magdeburg ciężko szukać gwiazd, choć na wyróżnienie zasługują pomocnik Moritz-Broni Kwarteng oraz skrzydłowy Jason Ceka. W zimowym oknie transferowym klub opuścił 19-letni Ömer Beyaz, który udał się na wypożyczenie do bundesligowego VfB Stuttgart.



Podczas przygotowań 1.FC Magdeburg rozegrał już cztery spotkania. Zwyciężył z węgierskimi Kecskementi (4-1) i MTK Budapest (4-2) oraz przegrał z niemieckim Zwickau (2-3), a także z Zagłębiem Lubin (1-2). Dla Legii będzie to pierwsze spotkanie przeciwko tej ekipie.



Spotkanie z trybun obejrzą posiadacze karnetów, którzy odebrali swój darmowy bilet. Po meczu oraz w przerwie technicznej będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia z zawodnikami i sztabem, a także zdobycia autografów. Pozostałych zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE!.