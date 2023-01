Termin meczu z Lechią Zielona Góra

Ustalono terminarz spotkań 1/4 finału Pucharu Polski. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Lechią Zielona Góra 28 lutego o godzinie 13. Najbliższe mecze Legii: 29.01. (ND) 15:00 Legia Warszawa - Korona Kielce 04.02. (SO) 20:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 28.02. (WT) 13:00 Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa (PP)

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Polska - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zielona (L) Góra

czeka! odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Będzie długa przerwa między meczem z Zagłębiem a Lechią. No ale wiadomo, że wtedy będą ferie zimowe. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: będziemy grać z Craxą, Piastem i Widzewem, więc nudno nie będzie... odpowiedz

Duch - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Pawełek: jaka przerwa? Gościu popsrostu nie ma jeszcze dokładnego terminarza! odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jadę ! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.