PamiętaMY

Przasnyscy legioniści wsparli Polaków na Wileńszczyźnie

Wtorek, 17 stycznia 2023 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przasnyscy Legioniści po raz drugi wzięli udział w akcji wsparcia Polaków na Wileńszczyźnie, gdzie dotarli tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 8-osobowym składzie. Poniżej krótka relacja legionistów:



Przygotowania zaczęliśmy kilka tygodni wcześniej i w efekcie udało się skompletować 50 paczek, składających się z kilkunastu produktów spożywczych i higienicznych dla Rodaków będących w gorszej sytuacji materialnej oraz 107 paczek dla dzieci z polskiej szkoły im. L. Komołowskiego w Połukniu. W paczkach dla polskich dzieci, oprócz słodyczy i artykułów szkolnych, znalazły się okazjonalne poduszki z motywem patriotyczno-legijnym, wyprodukowane specjalnie na ten cel. Oprócz tego przekazaliśmy artykuły higieniczne, które trafiły do szkoły, gdzie zostawiliśmy zdecydowaną większość paczek, natomiast kilka sztuk zawieźliśmy do Wilna. Podobnie jak poprzednim razem, w szkole w Połukniu zostaliśmy przyjęci staropolską gościnnością, gdzie specjalnie na nasz przyjazd zostały wystawione jasełka. Następnie pojechaliśmy do Wilna, udając się przede wszystkim do Ostrej Bramy i Cmentarza na Rossie, gdzie uprzątnęliśmy grób matki i serca marszałka Piłsudskiego, i zapaliliśmy znicze.



Na koniec przekazujemy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli choć niewielką cegiełkę do naszej akcji, a w szczególności: Panu Bogusławowi Brykale z ZSP im. H. Sucharskiego w Przasnyszu, Młodzieżowej Radzie Powiatu Przasnyskiego, Legia PamiętaMY, Marcinowi Królickiemu, Marcinowi Ratajczakowi, Legia FC Sokołów Podlaski, Legia Zielonka, Patriotyczne Zagłębie Sosnowiec.