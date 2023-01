Szymon Kielan odchodzi z Legii

Szymon Kielan kończy dość krótką, 12-miesięczną przygodę z tenisową Legią. "Cały ubiegły rok Szymon przepracował z nami w ramach projektu Lexus Tennis Talents. Mimo wielu wyzwań, którym w 2022 roku wszyscy stawialiśmy czoła wspieraliśmy Szymona w jego dążeniach do osiągnięcia ambitnych sportowych celów i pięciu się w rankingu ATP. Na początku naszej współpracy Szymon zajmował 1013 miejsce w rankingu ATP. W efekcie swojej ciężkiej pracy i naszych wspólnych działań Szymon obecnie zajmuje 705 miejsce na świecie, a jego najwyższy ranking to 622 w sierpniu 2022. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Zapewne Szymona czeka jeszcze mnóstwo sportowych i życiowych sukcesów natomiast nasze drogi w roku 2023 podążają w innych kierunkach. Serdecznie dziękujemy Szymon Kielan, że byłeś w naszym projekcie i życzymy Ci dalszego wspaniałego rozwoju oraz spełnienia tenisowych marzeń" - informuje legijna sekcja tenisa. Obecnie zawodnik bierze udział w turnieju ITF M15 w Wilnie.

