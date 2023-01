Squash

Medale legionistów w Bielsku-Białej

Środa, 18 stycznia 2023 r. 06:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioro zawodników sekcji squasha Legii wzięło udział w juniorskim turnieju A w Bielsku-Białej, zdobywając dwa medale. Filip Zasadzki zdobył srebrny medal w kategorii do lat 15, a Natalia Łukawska brąz w tej samej kategorii wiekowej.



Na miejscu czwartym, rywalizację ukończyła Ewa Kozłowska. Mateusz Łukawski w U-11 był szósty, zaś w kat. U-13 zajął miejsce 19. Maciej Szczepanik zajął miejsce 9. w kat. U-15, przegrywając tylko jeden mecz.



W Lublinie Antoni Jakubiec zajął drugie miejsce w turnieju Open B+. Antoni Olech wygrał w turnieju kat. C w Kahunie. Sofiia Zrazhevska podczas pierwszej kolejki Polskiej Ligii Squasha pokonała liderkę rankingu Kingę Szymaniak, a także czołową polską zawodniczkę Magdę Kamińską.



W tym tygodniu legioniści wybiorą się na Czech Junior Open 2023 do Pragi.