27-29.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 27 stycznia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej pierwsze spotkanie rundy wiosennej - do stolicy przyjedzie Korona. Liczymy na dobrą frekwencję, jak na jesieni oraz fanatyczną atmosferę, z której znani są fani Legii. Koroniarze przyjadą pociągiem rejsowym. W piątek koszykarze zagrają w Stargardzie ze Spójnią - ten mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport Extra. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 18:00 podejmować będą na Mokotowie SMS Spała. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia w dniu meczu przy wejściu do hali.



W sobotę i niedzielę w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się mistrzostwa Polski w wieloboju i wieloboju sprinterskim w łyżwiarstwie szybkim z udziałem zawodników Legii.



Rozkład jazdy:

27.01 g. 17:30 Spójnia Stargard - Legia Warszawa [kosz]

27.01 g. 18:00 Miedź Legnica - Radomiak Radom

27.01 g. 20:00 VVV Venlo - FC Den Haag

28.01 g. 12.00 Legia II Warszawa - Wisła II Płock [LTC]

28.01 g. 18:00 Legia Warszawa - SMS PZPS Spała [siatka, ul. Niegocińska 2a]

28.01 g. 18:00 Legia Ladies - Warta Poznań [LTC]

29.01 g. 15:00 Legia Warszawa - Korona Kielce

29.01 g. 16:00 Legia II Warszawa - Kolejarz Basket Radom [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

28.01 g. 10:00 Legia U19 - Escola Varsovia [LTC]

28.01 g. 11:00 RB Leipzig 07 - Legia U16 [Lipsk]

28.01 g. 11:00 RB Leipzig 09 - Legia U14 [Lipsk]

28.01 g. 14:00 Legia U17 - Warta Poznań [LTC]

28.01 g. 16:00 Legia U15 - Warta Poznań [LTC 7]

28.01 g. 16:00 LSS Legia Ladies U17 - Warta Poznań 06/7 [LTC 6]

29.01 g. 10:30 MKS Ochota U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Geodetów 1]

29.01 g. 13:00 U13 - Śląsk Wrocław [LTC]

29.01 g. 13:00 U12 - Śląsk Wrocław [LTC]

29.01 g. 15:00 U11 - Śląsk Wrocław 12 [LTC 7]

29.01 g. 15:00 U10 - Podlasie Biała Podlaska 13 [LTC 7]