Muzeum Legii Warszawa im. Wiktora Bołby

We wtorek, 17 stycznia w Muzeum Legii Warszawa odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej śp. Wiktorowi Bołbie oraz nazwania klubowej placówki jego imieniem. Wcześniej na Cmentarzu Komunalnym Północnym delegacja klubu złożyła kwiaty na grobie kustosza muzeum, który zmarł dokładnie rok temu w wieku 64 lat.

