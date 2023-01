Wyniki legionistów na Uniwersjadzie w Lake Placid

W Lake Placid trwa Zimowa Uniwersjada, na którą poleciało dwóch panczenistów Legii Warszawa. Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii mają za sobą po jednym starcie. W wyścigu na 1000 metrów, Marek Kania zajął miejsce siódme z wynikiem 1:14.00 min., ze stratą 1.62s do zwycięzcy, Kazuyi Yamady. W wyścigu na 5000 metrów, Karol Karczewski zajął miejsce 19. z wynikiem 7.39.06 min., ze stratą 45.84 sekundy do Włocha, Riccardo Lorello. Jutro Karczewski startować będzie na 1500 metrów, Marka tego dnia czeka start w sprincie drużynowym, a w czwartek rywalizować będzie na swoim ulubionym dystansie - 500 metrów. Czołówka wyścigu na 1000m: 1. Kazuya Yamada (Japonia) 1:12.38 min. 2. Taiyo Nonomura (Japonia) 1:12.50 min. 3. David La Rue (Kanada) 1:12.57 min. 4. Wataru Morishige (Japonia) 1:12.94 min. 5. Jakub Piotrowski (Polska) 1:13.64 min. 6. Seonghyeon Park (Korea) 1:13.99 min. 7. Marek Kania (Polska) 1:14.00 min. 8. Joshua Albert Joseph Telizyn (Kanada) 1:14.02 min. 9. Hubert Marcotte (Kanada) 1:14.11 min. 10. Frank Roth (Kanada) 1:14.13 min.

