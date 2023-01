Troje legionistów nominowanych w plebiscycie na Sportowca roku na Mazowszu

Troje sportowców Legii Warszawa zostało nominowanych w plebiscycie Radia Dla Ciebie na Sportowca roku 2022 na Mazowszu. Wśród nominowanych znaleźli się laureaci comiesięcznych plebiscytów RDC: Tamara Czumer-Iwin (sekcja rugby), Tomasz Bartnik (sekcja strzelcka) oraz Bartłomiej Rośkowicz (pięściarz Legii). Głosowanie trwa do 25 stycznia, a głosy oddawać można TUTAJ .

