Powrót do LTC. Dwóch nieobecnych

W zajęciach nie wzięli udziału Lindsay Rose i Makana Baku , obaj nabawili się urazów podczas zgrupowania. Pozostali gracze są do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Podczas gierek trener Kosta Runjaić podzielił drużynę na dwa równorzędne składy. Ładnymi bramkami kilka razy popisał się Bartosz Kapustka . W środku pola bez kompleksów radzi sobie Filip Rejczyk . W czwartek Legia będzie trenowała także o 11:30, a w piątek o godzinie 19 przy Łazienkowskiej zmierzy się z 1.FC Magdeburg. Spotkanie będą mogli obejrzeć z trybun karneciarze, nie będzie ono nigdzie transmitowane.

W poniedziałek rano piłkarze Legii wrócili ze zgrupowania w tureckim Belek. We wtorek mieli wolne, a w środę rozpoczęli ostatni etap przygotowań do rundy wiosennej. Przed przed południem, po krótkiej pracy w siłowni, stawili się na boisku w Legia Training Center i ćwiczyli przez 1,5 godziny. Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka

majusL@legionista.com - 40 minut temu, *.174.42 Dzień dobry. Czy mladenowic I charatin znaleźli nowe kluby i odejdą??! odpowiedz

Januszek - 39 minut temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: Jedna rabin powie tak, inny rabin powie nie odpowiedz

