Olimpia Sulęcin 3-1 Legia Warszawa

Czwartek, 19 stycznia 2023 r. 22:44 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Olimpią Sulęcin 1-3. W sobotę, 28 stycznia legioniści podejmą SMS PZPS Spała.



Jako pierwsi punkt zdobyli legioniści. Potem jednak dwukrotnie punktowali gospodarze. Kolejne minuty to wymiana punkt za punkt i sporo błędów z obu stron, szczególnie w zagrywce. Przy stanie 15-13 na korzyść Legii i po pierwszym skutecznym w tym spotkaniu bloku o czas poprosił trener Olimpii. To jednak nie wytrąciło legionistów z równowagi i zdobyli kolejne punkty. Druga część partii toczyła się praktycznie pod ich dyktando. Ostatecznie Legia wygrała 25-18.



Początek drugiego seta nie był zbyt udany w wykonaniu legionistów, którzy szybko przegrywali 2-7. Goście zaczęli jednak odrabiać straty i doprowadzili do wyniki 12-10. Od stanu 14-13 legioniści błyskawicznie przeszli do 13-21 i nie potrafili przełamać znacznej dominacji przeciwnika. Udało się jeszcze nieco zniwelować przewagę, ale tym razem górą byli zawodnicy z Sulęcina.



Trzeci set rozpoczął się od 2 punktów dla gospodarzy. Potem legioniści odrobili straty, ale popełniali sporo błędów i w pewnym momencie przegrywali 7-11. W kolejnych minutach próbowali, walczyli, ale po dwóch asach serwisowych z rzędu wydawało się, że partia jest już rozstrzygnięta. Na tablicy zrobiło się 24-22, ale gospodarze zdołali wygrać 25-22.



Początek kolejnej partii to festiwal błędów stołecznego zespołu. Olimpia zasłużenie wygrała również ten set i cały mecz 3-1.



sety: 18-25, 25-17, 25-22, 25-18



Olimpia: 3. Mateusz Sawerwain (L), 4. Seweryn Lipiński, 9. Aleksander Grzegorczyk, 10. Bogdan Jurant, 11. Hubert Szymczak, 12. Grzegorz Turek, 13. Dominik Koliński, 14. Igor Subotić, 17. Rafał Prokopczuk, 18. Damian Sobczak (L), 21. Fabian Leitermeier, 23. Aleks Kłysz, 84. Bartosz Michalak



Legia: 1. Patryk Akala, 2. Kamil Leliwa, 3. Paweł Szczepaniak, 6. Michał Gregorowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bruno Romanutti, 15. Bartosz Stępień, 17. Szymon Janus, 18. Bartosz Tomczak (L), 20. Michał Kozłowski, 21. Michał Gawrzydek





Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka