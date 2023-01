Koszykówka

Śląsk Wrocław 83-77 Legia Warszawa

Sobota, 21 stycznia 2023 r. 19:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski, Śląskiem Wrocław 77-83. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 27 stycznia ze Spójnią Stargard.



Wyrównany początek spotkania w kolejnych minutach należał jednak do Legii w szeregach której bardzo dobrze spisywał się nowy rozgrywający warszawskiego zespołu, Kyle Vinales. Amerykanin, pod nieobecność chorego Łukasza Koszarka, rozpoczął spotkanie w wyjściowej piątce i nie zawiódł. Legia prowadziła 18:10 w połowie pierwszej kwarty, ale gospodarze zmniejszyli starty tuż przed końcem tej części meczu. Premierowa odsłona starcia dla Legii, 24:22. Trafienia Janisa Berzinsa i Geoffreya Groselle’a ponownie dały Legii kilkupunktowe prowadzenie, które celnymi „trójkami” zniwelowali Daniel Gołębiowski i Justin Bibbs. Wśród podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego Skuteczny był Travis Leslie i to właśnie jego trafienia sprawiły, że wciąż to stołeczna ekipa miała nieco więcej punktów. Na przerwę drużyny udały się przy prowadzeniu gości, 44:38.









Przewaga ta szybko wzrosła do 9 „oczek” po tym jak kolejny raz skutecznie zagrał Kyle Vinales. Mistrzowie Polski prezentowali się jednak lepiej niż w pierwszej połowie i krok po kroku odrobili wszystkie straty, a po rzucie Justina Bibbsa wyszli na prowadzenie 59:57. Warszawianie nie dawali za wygraną - zza łuku trafiał Vinales, pod koszem zapunktował Garrett i przed decydującą kwartą było 62:61 dla Legii. Wrocławianie zaczęli przejmować inicjatywę co miało odzwierciedlenie na tablicy wyników. Duet Martin-Dziewa dostarczał Śląskowi kolejnych punktów – na pięć minut przed końcową syreną mistrzowie Polski wygrywali 76:68 i nie oddali swej przewagi już do samego końca. W pewnym momencie miejscowi zbudowali już nawet 11-punktowa przewagę, ale warszawianie walczyli do ostatnich sekund odrabiając niemal połowę strat. Ostatecznie Śląsk Wrocław pokonał Legię Warszawa 83:77.



„Gratulujemy rywalom zwycięstwa. Początek trzeciej kwarty był slaby w naszym wykonaniu i gdy doszło do gry punkt za punkt Śląsk wykazywał więcej cwaniactwa. Kyle Vinales miał z nami tak naprawdę dwa treningi z zespołem, widać, że jest przygotowany fizycznie, na pewno da dużo energii. Potrzebuje na pewno więcej zgrania z zespołem i pomocy od innych, bo tak naprawdę dziś zagrał przyzwoicie, bo wypełniał po prostu swoje zadania. Robił to czego od niego oczekiwaliśmy” – powiedział trener Legii, Wojciech Kamiński.



kwarty: 22-24, 16-20, 23-18, 22-15



Śląsk:

5. J. Martin - 20, 0/2

11. A. Dziewa - 18, 3/4

20. J. Bibbs - 18, 3/9

4. C. Morgan - 11, 3/5

2. Ł. Kolenda - 7 pkt., 0/5 za 3 pkt.

...

6. D. Gołębiowski - 9

7. A. Parakhouski - 0, 0/0

12. A. Wiśniewski - 0, 0/0

13. S. Pavlov - 0, 0/0

18. S. Tomczak - 0, 0/0

19. M. Adamczak - 0, 0/0

32. M. Mindowicz - 0, 0/0



Legia:

0. K. Vinales - 22, 4/10

41. G. Groselle - 14, 0/0

6. T. Leslie - 13, 3/7

30. B. Garrett - 13, 0/3

14. G. Kulka - 6, 1/3

...

91. D. Wyka - 4, 0/0

11. G. Kamiński - 3, 1/3

31. J. Berzins - 2, 0/2

1. J. Sadowski - 0, 0/0

8. B. Didier-Urbaniak - 0, 0/0

22. S. Kołakowski - 0, 0/0





