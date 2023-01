Futsal

FC Toruń 4-2 Legia Warszawa

Sobota, 21 stycznia 2023 r. 19:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem FC Toruń 2-4 i nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Do przerwy gospodarze prowadzili 3-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 26 stycznia o godzinie 17:45, a ich przeciwnikiem będzie Widzew Łódź.



Choć to gospodarze lepiej weszli w to spotkanie i w ciągu dwóch minut stworzyli dwie groźne sytuacje, to Legia jako pierwsza zdobyła trafienie. Po przejęciu piłki na środku boiska, Andre Luiz podbiegł i z dystansu posłał piłkę do siatki między nogami bramkarza. Chwilę później Kamil Rol musiał głową wybijać zmierzającą do siatki piłkę, po tym jak Naparło wyszedł do innego z zawodników z Warszawy. Kolejne minuty to napór zawodników z Torunia, który zakończył się dołożeniem nogi przez Michała Wojciechowskiego i bramką wyrównującą. W 10. minucie kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Rui Carlos Pinto, dla którego było to pierwsze trafienie w stołecznym zespole. Po okresie nieciekawej gry bardzo dobrą akcję przeprowadzili gospodarze, po czym zdobyli bramkę na 2-2. Dosłownie w następnej akcji mogło być już 3-2, ale doskonałą sytuację zmarnował Jefderson Moreno Ortiz. Na niespełna 2 minuty przed przerwą gospodarze złapali Warszawskiego na wyjściu, bramka nie była także asekurowana przez obrońcę i Jefferson zdobył kolejnego gola. Chwilę później mogło być już 4-2, ale tym razem zawodnik z Torunia przestrzelił. W 19. minucie Paweł Tarnowski wyszedł przed bramkę, jednak uderzył niecelnie.



Początek drugiej połowy nie należał do najciekawszych. Legia zupełnie straciła impet i choć przegrywała, brakowało sytuacji podbramkowych. Dopiero w 38. minucie Mariusz Milewski oddał strzał, jednak był on niecelny. W 31. minucie na bramkę Warszawskiego uderzył Bartosz Przypis, a piłka po rykoszecie wpadła do siatki. W 36. minucie słupek uratował stołeczny zespół przed utratą kolejnej bramki. Na ostatnie 3 minuty w zespole Legii pojawił się lotny bramkarz. To nie wpłynęło jednak na wynik i legioniści zanotowali kolejną, 11. już porażkę w sezonie.



FC Toruń 4-2 (3-2) Legia Warszawa

0-1 03:10 Andre Luiz

1-1 08:27 Michał Wojciechowski

1-2 09:42 Rui Carlos Pinto

2-2 14:46 Jefferson Moreno Ortiz

3-2 18:07 Jefferson Moreno Ortiz

4-2 09:22 Bartosz Przypis



FC Toruń: 31. Kamil Naparło, 4. Michał Wojciechowski, 28. Remigiusz Spychalski, 7. Jefferson Moreno Ortiz, 92. Marcin Mrówczyński

rezerwa: 1. Magteusz Iwański, 5. Karol Kaczmarek, 6. Daniel Gallego Garcia, 9. Kamil Roll, 17. Krzyszto Elsner, 21. Patryk Szczepaniak, 27. Kacper Machałowski, 77. Bartosz Przypis



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 15. Radosław Marcinkowski, 12. Rui Pinto "Lele", 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 5. Sergio Monteiro, 7. Andre Luiz, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva



żółte kartki: Moreno Ortiz



