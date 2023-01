Zieliński: Więcej będzie działo się latem

- Szanse na to, że Josue, Mladenović, Nawrocki i Tobiasz zostaną do końca sezonu są bardzo duże. Chciałbym powiedzieć, że to jest 100 procent, natomiast wiadomo, że bywają sytuacje nieprzewidywalne. Muszę dać kilka procent na takie zdarzenia, które trudno w tej chwili przewidzieć, więc daję 95 procent. - Jeśli chodzi o kwoty transferowe za Maika Nawrockiego czy Kacpra Tobiasza, to w tej chwili o nich nie rozmawiamy. W bramce mamy komfort, bo mamy jeszcze dwóch bardzo dobrych zawodników. W obronie liczebność nie jest tak duża, więc Maika w tym momencie nie moglibyśmy się pozbyć.

- Jeżeli ktoś odejdzie i zwolni się miejsce na liście płac, to będę mógł zrobić ruch do klubu. Więcej będzie działo się latem. Letnie okienko będzie ogromnym wyzwaniem dla klubu i dla mnie jako dyrektora sportowego - powiedział Jacek Zieliński w programie "Młyn transferowy" na Canal+ Sport. - Rozmowy z Kapustką i Jędrzejczykiem są bardzo zaawansowane, jesteśmy bardzo bliscy porozumienia. Nie chcę nic deklarować że na pewno podpiszemy umowy, bo jak zadeklaruję, to tracę pozycję w negocjacjach, ale jesteśmy bardzo bliscy.

Pepe - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto się zimą nie wzmocni, ten nie gra w Europie na jesieni. Taka jest nasza rzeczywistość. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Pepe: Ja wolę abyśmy nie grali w pucharach rok czy nawet dwa ale niech uporządkują kadrę. Dajmy czas Zielińskiemu nie oceniajmy pracy po pół roku czy roku. Wolisz grać w eliminacjach co rok i odpadać czy odpuścić na rok,dwa i zacząć coś znaczyć w Europie? odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.175.61 już tak mieliśmy, że z transferami czekaliśmy do lata... Paweł Wszołek załapał formę tydzień po odpadnięciu z europucharów... odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 Panie Jacku, z calym szacunkiem, ale bardzo szybko z ambitnego legionisty stal sie Pan slepym wyznawca filozofii moduskiego - kiedys walczyl pan o Klub, teraz pieprzysz Pan jak wszyscy pod egida tego partacza. kolejny raz potwierdzilo sie ze punkt widzenia zalezy od punktu siedzienia. jesli wszedles miedzy wrony, musisz krakac jak i one - bo inaczej na bruk. #IdealySieSprzedaly odpowiedz

Ms - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @majusL@legionista.com: punkt widzenia zależy od punktu patrzenia.... Dokładnie! A twój punkt patrzenia rozumiem, daje Ci szerszy obraz sytuacji niż ma Pan Jacek. Ok. To skoro siedzisz w tym klubie bliżej realiów od Pana Jacka... Musisz być chyba kochanką prezesa.... I to chyba dostawioną na boczny tor skoro tak na niego narzekasz ???? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 @Ms: a tobie podoba sie ten belkot ?? nabrali orogkow jak charatin i albance - o abu-hannie nie wsppomne, dzialaja na szkode Klubu - i caly czas slodkie pierdzenie ze nie ma kasy, a jak sie trafi chetny na zawodnikow to oddaja za bezcen. tak ma wygladac Legia Warszawa ???!!! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ms: moim zdaniem nie jest kochanką prezesa, może kiedyś, stawiam na spowiednika prezesa odpowiedz

Maciek - 5 godzin temu, *.orange.pl A latem będzie że lepiej zimą bo w kasie pustki. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Maciek:I żeby znowu nie było że pięciu odejdzie, pięciu przyjdzie i ze trzeba poczekać do rundy wiosennej aż się zespół zgra..... odpowiedz

OLo - 5 godzin temu, *.mm.pl Tobiasza zostawić!!! Miszte wykopać bo to i tak ręcznik i babolarz !!! odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.orange.pl A dla mnie Jacek Zieliński wykonuje dobra pracę. Nie ma środków na transfery to nie ma co się spodziewać cudów. W każdym razie nie ściąga do klubu na siłę byle jakich zawodników aby tylko kogoś sprowadzić kto by wisiał kolejne lata na liście płac. Szkoda że za darmo zapewne odejdą latem Josue i Mladen( więc gdyby była szansa ich opchnac teraz za marne grosze to chyba bym był za bo mistrza raczej nie zdobędziemy za duża strata i wątpię aby Raków pogubił tyle punktów chociaż szansa jest) no ale wtedy będą mieli pieniądze na bezgotówkowe transfery. Zobaczymy co wymyśli latem Zieliński odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.waw.pl @Tomek : zgadzam się w 100 procentach wyciąga maksa z obecnej sytuacji finansowej odpowiedz

Raq17 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ja: też popieram odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.inetia.pl Stara śpiewka,tak rundy na rundę .

Dramat odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.ilabs.pl Latem....



Latem za darmo odejdzie Mladen i Josue.



Latem za frytki oddamy Tobiasza czy Nawrockiego.





MIODUSKI WON!!!! odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 5 godzin temu, *.telefonica.de @(L): Tak właśnie będzie. Zapowiada się ciężki sezon 23/24 .

MIODUSKI LICHWIARZU WON Z LEGII odpowiedz

LegiaFans - 7 godzin temu, *.chello.pl Panie Jacku.. Projekt Wielka Legia tego chcemy, tego żądamy a bez odpowiednich wzmocnień transferowych jest nie możliwe Ty(L)ko Legia (L) odpowiedz

Roen - 7 godzin temu, *.centertel.pl Dawno nie mieliśmy tak dobrych młodych zawodników. Jak Maik i Kacper pograją u nas jeszcze 1,5 roku i zrobią postępy to klub / właściciel dużo zarobią. 10 mln € za każdego. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.ilabs.pl @Roen:



Tak samo jak Szymańskiego?



MIODUSKI WON!!! odpowiedz

Tommy - 6 godzin temu, *.toneticgroup.pl @Roen: po 3 bańki max wezma odpowiedz

mag4free - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Tommy: 3 to już teraz była oferta z Turcji. min 5 odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 5 godzin temu, *.telefonica.de @mag4free: znajdą kogoś innego to i za 3 pójdą odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.ilabs.pl @MIODUSKI KONFABULANT :



Nawet za mniej



Transfer Juranovica pokazał gdzie jesteśmy i dokład zmierzamy



MIODUSKI WON odpowiedz

