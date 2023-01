Kyle Vinales nowym zawodnikiem Legii?

+ dodaj komentarz

- 6 godzin temu, *.centertel.pl

Obejrzałem na YT jego grę, hmmm ciekawy koszykarz, szału nie ma, czy godnie zastąpi mccalluma to się okaże. Jak dla mnie to jednak nie ta para kaloszy. Z maccalumem podobno chcieli wcześniej rozwiązać kontrakt nawet i jakoś udało im się doczekać do końca rundy i wziąć dobra kasę za niego. Więc pewnie przyczyną rozstania inna niż jego umiejętności.

Wojtek Kamiński z tego co zauważyłem bardzo zwraca uwagę na to jakie sukcesy osiągali zawodnicy , co też nie jest do końca dobre bo przykład bęrzinsa pokazuje że tytuły i osiągnięcia to nie wszystko.

