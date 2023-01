Koszykówka

Kyle Vinales zawodnikiem Legii

Czwartek, 19 stycznia 2023 r. 09:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został 30-letni amerykański rozgrywający, Kyle Vinales. Debiut nowego gracza nastąpi już w najbliższą sobotę, w wyjazdowym spotkaniu z mistrzem Polski, Śląskiem Wrocław. Vinales w obecnym sezonie występował w SLUC Nancy Basket, grającym we francuskiej LNB Pro A.



W 17. rozegranych w tym sezonie meczach nowy zawodnik Legii zapisywał na swoim koncie średnio 10.5 punktów, 4.8 asysty i 1.5 zbiórki podczas nieco ponad 25 minut gry. W naszym zespole ma zastąpić Raya McCalluma, sprzedanego do innego francuskiego klubu, Nanterre 92.









Vinales po trzech latach gry w NCAA (w Central Connecticut State Blue Devils), przeniósł się do portorykańskiego (ma również obywatelstwo tego kraju) Vaqueros de Bayamón, a następnie występował w Tunezji (Club African), gdzie został uznany najlepszym zawodnikiem ligi i MVP finałów. W sezonie 2018/19 występował na Cyprze (AEK Larnaka), później grał w Estonii (BC Kalev/Cramo) w lidze VTB, gdzie był najlepszym strzelcem drużyny ze średnią 17.6 pkt. na mecz. W sezonie 2020/21 pozyskał go litewski Lietkabelis, grający również w EuroCup. W tych prestiżowych rozgrywkach Kyle notował średnio 15 punktów na mecz. We wrześniu 2021 roku trafił do Czarnogóry (Studentski Centar Podgorica), a ostatni sezon dokończył w Portoryko (Mets de Guaynabo).



- Kyle to zawodnik z dużym doświadczeniem w Europie. Grał w europejskich pucharach - FIBA Europe Cup, EuroCup, ostatnio Liga Adriatycka, i liga francuska. Mamy nadzieję, że ten ruch będzie z korzyścią dla obu stron, pomoże nam w lepszej grze i wygrywaniu. Kyle to łowca punktów, z dobrym rzutem z półdystansu, na pewno rywale nie będą mogli odpuszczać go za linią rzutów za trzy punkty. Praktycznie zawsze jego średnie punktów były na wysokim poziomie, ponad 15 punktów na mecz. Liczymy, że połączy zdobywanie punktów z rozgrywaniem, bo na pewno ma w tym zakresie umiejętności, także jeśli chodzi o kreowanie gry wysokich graczy - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Kyle Vinales

Data i miejsce urodzenia: 18.06.1992 (30 lat), Farmington Hills, Michigan (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 188 cm



Dotychczasowe kluby:

2022/23: SLUC Nancy (Francja, Pro A): 17 meczów, śr. 25.3 min. gry, 10.5 pkt., 4.8 as., 1.5 zb.

2021/22: Mets de Guaynabo (Portoryko, BSN): 27 meczów, śr. 33.8 min. gry, 15.3 pkt. 5.6 as., 2.3 zb.

2021/22: Studentski Centar Podgorica (Czarnogóra, Liga Adriatycka): 12 meczów, śr. 30.0 min. gry, 17.7 pkt., 5.2 as., 1.5 zb.

2020/21: Cangrejeros de Santurce (Portoryko, BSN): 2 mecze, śr. 13.9 min. gry, 0.5 pkt., 0.5 as., 1.5 zb.

2020/21: Gigantes de Carolina (Portoryko, BSN): 5 meczów, śr. 26.6 min. gry, 11.2 pkt., 5.0 as., 2.4 zb.

2020/21: Lietkabelis Poniewież (Litwa, litewska LKL i Eurocup): w LKL: 36 meczów, śr. 28.2 min. gry, 4.4 as., 1.8 zb. | w EuroCup: 10 meczów, śr. 27.5 min. gry, 14.8 pkt., 4.0 as., 1.8 zb.

2019/20: BC Kalev/Cramo (liga estońsko-łotewska i Liga VTB): w lidze estońsko-łotewskiej: 23 mecze, śr. 23.6 min. gry, 15.2 pkt., 4.1 as., 2.7 zb. | w Lidze VTB: 19 meczów, śr. 29.9 min. gry, 17.6 pkt., 4.6 as., 3.0 zb.

2018/19: Brujos de Guayama (Portoryko, BSN): 19 meczów, śr. 23.4 min. gry, 12.5 pkt., 2.3 as., 1.5 zb.

2018/19: AEK Larnaca (liga cypryjska i FIBA Europe Cup): w lidze cypryjskiej: 15 meczów, śr. 28.0 min. gry, 17.6 pkt. 1.9 as., 2.6 zb. | w FIBA Europe Cup: 10 meczów, śr. 29.4 min. gry, 18.6 pkt., 2.6 as., 1.7 zb.

2017/18: Caciques de Humacao (Portoryko, BSN): 26 meczów, śr. 33.6 min. gry, 20.0 pkt., 3.6 as., 3.3 zb.

2017/18: US Monastir (Tunezja)

2016/17: Brujos de Guayama (Portoryko, BSN): 36 meczów, śr. 26.9 min. gry, 14.9 pkt., 3.1 as., 1.6 zb.

2016/17: Club African (Tunezja)

2015/16: Brujos de Guayama (Portoryko, BSN): 6 meczów, śr. 17.3 min. gry, 8.3 pkt., 3.6 as., 1.5 zb.

2015/16: Club African (Tunezja)

2014/15: Vaqueros de Bayamon (Portoryko, BSN): 50 meczów, śr. 15.8 min. gry, 7.4 pkt., 1.2 as., 1.3 zb.

2013/14: Central Connecticut State (USA, NCAA): 20 meczów, śr. 32.5 min. gry, 3.9 as., 1.6 zb.

2012/13: Central Connecticut State (USA, NCAA): 30 meczów, śr. 38.2 min. gry, 21.6 pkt., 3.7 as., 2.0 zb.

2011/12: Central Connecticut State (USA, NCAA): 29 meczów, śr. 34.7 min, gry, 17.9 pkt., 3.6 as., 1.9 zb.