25-26.01: Rozkład jazdy

W czwartek o 17:30 futsaliści Legii zagrają prestiżowe spotkanie z Widzewem. Dla naszej drużyny wygrana będzie niezwykle ważna pod kątem walki o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszamy do hali przy ulicy Gładkiej 18. Bezpośrednią transmisję można będzie zobaczyć w TVP Sport. W środę o 15:45 juniorzy koszykarskiej Legii zagrają ligowe spotkanie z Energą Basket W-wa w hali na Bemowie. Wilhelmina Wośkowiak i Maciej Zygmuntowski wezmą udział w międzynarodowych zawodach strzeleckich, H&N Cup w Monachium. Rozkład jazdy: 25.01 g. 15:45 Legia Warszawa U-17 - Energa Basket Warszawa U-17 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 25.01 g. 19:30 AZS UW-MBA Warszawa U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz, ul. Grójecka 93] 26.01 g. 17:30 Legia Warszawa - Widzew Łódź [futsal, ul. Gładka 18]

