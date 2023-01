Legijne akcenty w teledyskach: Zbuku - Szczyt (76)

W refrenie Zbuku nawija: "Na sam dół, jak chcesz fruń, ale proszę beze mnie Na sam szczyt choćby dziś pójdę. Zostań, gdzie jesteś. Wiem, co mogę jeszcze zdobyć Wiem, czego mi nie zabierzesz Idę choć rzucają kłody, Idę wciąż tylko przed siebie"

Rugbistki Legii Warszawa pojawiają się w najnowszym klipie Zbuka - rapera z Prudnika, zatytułowanym "Szczyt". W kawałku gościnne zwrotki dograli warszawiacy - Małach i Rufuz. Utwór pochodzi z wydanej w grudniu zeszłego roku płyty "Young Blood, Old Rules". W klipie widzimy przebitki jednego z treningu legionistek (wicemistrzyń Polski) pod balonem przy Łazienkowskiej. Sam utwór ma zachęcać młodych ludzi do spełniania marzeń, walki o nie. Bo choć droga na szczyt bywa kręta i napotykamy na niej mnóstwo przeciwności, nie wolno z niej rezygnować.

