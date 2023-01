Kapustka przedłuży kontrakt z Legią Warszawa o 3 lata

Kapustka trafił do Legii przed sezonem 2020/21. Dotychczas rozegrał 59 spotkań, w których strzelił 5 bramek. W obecnych rozgrywkach Kapustka zagrał w dziewiętnastu spotkaniach. Przez 1120 minut strzelił gola i miał dwie asysty. Celem pomocnika może być powrót do reprezentacji Polski. 26-latek zebrał w biało-czerwonych barwach czternaście meczów, w których zdobył trzy bramki. Ostatni raz w drużynie narodowej wystąpił w listopadzie 2016 roku w rywalizacji ze Słowenią (1:1). Toczą się jeszcze negocjacje z Arturem Jędrzejczykiem.

hajdukL - 1 godzinę temu, *.ar-network.pl Przed podpisywaniem poprzedniego kontraktu gdy był kontuzjowany byłem sceptyczny i zdania nie zmieniam. Czym sobie zasłużył na tak długi kontrakt i podejrzewam dość sowite wynagrodzenie to ja nie wiem. Ciekawe czy klub zabezpieczył się chociaż jakimiś klauzulami na wypadek, odpukać, kolejnej kontuzji. Bo to, że Bartek w pełen kontakt z przeciwnikiem nie wchodzi i o każdą piłkę na 100% już nie walczy to nie znaczy, że kolano trzy lata wytrzyma.

Tak czy siak zdrowia życzę, a lepszych statystyk chyba nie muszę bo wykręcić gorsze niż dotychczas to byłby wyczyn. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Zarobki niższe o połowe? odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie wiem jesli zyjemy w Matrix'ie to chyba koorwa w jakiejs wersji DEMO ... albo nie wiem, poskąpiono nam DLC odpowiedz

(L)Łomża(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jędrzejczykowi to trzeba podziękować za to co dotychczas zrobił i go ładnie pożegnać, a nie przedłużać z nim kontrakt. W to miejsce lepiej ściągnąć bardziej perspektywicznego obrońcę. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.190.212 @(L)Łomża(L): perspektywiczny obronca za darmo. No, no, masz łeb do interesow :d odpowiedz

Szpaku - 4 godziny temu, *.net.pl Kapustka, Jędrzejczyk...jest moc! odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Cholera... i co teraz? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Hautausmaa: trzeba kupic karnet i dwlektowac sie jego gra i wspanialymi 5 golami w 59 meczach. odpowiedz

Piotrek Ochota - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Zerwałeś kiedyś dwa razy więzadło? Ja tak. I w tamtych czasach to był koniec. On ma szansę, klub podaje mu rękę, trzymam za niego kciuki i życzę farta . Specjaliści od piłki i kibice Legii kjmac odpowiedz

