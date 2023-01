Sparing z Magdeburgiem bez atrakcji dla karnetowiczów

Zapowiadane od tygodnia spotkanie sparingowe Legia Warszawa - 1.FC Magdeburg jako "specjalne podziękowanie dla naszych karnetowiczów w podziękowaniu za wsparcie i zaufanie jakimi nas obdarzyliście" 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem znacznie straciło na swojej atrakcyjności.









Od początku słabego drugoligowca z Niemiec trudno było zaliczyć jako atrakcyjnego rywala, ale zapowiadana możliwość zrobienia zdjęć z zawodnikami i sztabem szkoleniowym, zdobycia autografu czy pomeczowego wspólnego spotkania na pewno zachęciła część osób do przyjścia w styczniowy wieczór na stadion przy Łazienkowskiej 3. Karnetowicze otrzymali także możliwość skorzystania z parkingu stadionowego za 50% standardowej ceny, czyli za 15 zł.



Niestety, wygląda na to, że wewnętrzna komunikacja w klubie i przewidywanie sytuacji kolejny raz na jakimś poziomie zawiodło. Zapowiadane od tygodnia spotkanie z piłkarzami nie dojdzie do skutku, ponieważ taką rekomendację wydał sztab medyczny. Powodem jest panujący w Warszawie wirus grypy i chęć zmniejszenia ryzyka infekcji u zawodników tuż przed startem rundy wiosennej.



Klub wysłał do karnetowiczów informację wyjaśniającą:



"Drogi Kibicu,



w związku z panującym w Warszawie wirusem grypy i rekomendacją sztabu medycznego, nie jesteśmy w stanie zorganizować spotkania Karnetowiczów z piłkarzami, tak jak to było przy okazji meczu z Zoryą, za co bardzo Cię przepraszamy. Zdrowie pierwszej drużyny jest dla nas najważniejsze i zależy nam na tym, abyśmy byli w 100% przygotowani na mecz z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się w innym, wiosennym terminie.



Mecz towarzyski z 1. FC Magdeburg oczywiście nie jest zagrożony i odbędzie się zgodnie z planem. Podobnie jak ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom plebiscytu #NajLepsi2022. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni przed pierwszym gwizdkiem specjalnie przygotowanymi na tę okazję statuetkami.



Do zobaczenia na stadionie!

#CałaLegiaZawszeRazem"