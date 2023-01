Brąz Marka Kani na Uniwersjadzie w Lake Placid

Panczenista Legii, Marek Kania zdobył dziś brązowy medal na Uniwersjadzie w Lake Placid w wyścigu na 500 metrów. Legionista uzyskał czas 35.99 sekundy. Legionista stracił do zwycięzcy, Japończyka, Wataru Morishige 0.69s. Miejsce drugie zajął inny Japończyk, Kazuya Yamada (35.84s). Marek Kania wraz z Martyną Baran, w rywalizacji sztafet mieszanych zajął miejsce szóste (3:14.63 min.). Wczoraj drugi ze startujących w Lake Placid legionistów, Karol Karczewski zajął 32. miejsce w wyścigu na 1500 metrów. Karol uzyskał wynik 2:00.48 min. i stracił 10.55 sekundy do zwycięzcy, Japończyka, Taiyo Nonomury.

