LIVE!: Legia - Magdeburg

W piątek o godzinie 19 drużynę Legii czeka próba generalna przed startem rundy wiosennej. Na stadionie przy Łazienkowskiej 3 "Wojskowi" zmierzą się z 1.FC Magdeburg. Niemiecki klub zajmuje aktualnie XX. miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Spotkanie będą mogli obejrzeć z trybun karnetowicze, nie będzie przeprowadzona z niego transmisja. Zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Ł3. KURSY NA LEGIA - MAGDEBURG FORTUNA: 1 1.83 X 3.95 2 3.6

Tym - 37 minut temu, *.centertel.pl Biedny klub żeby nie przeprowadzić transmisji odpowiedz

