LIVE!: Legia 2-2 Magdeburg (przerwa)

#MIODUSKIWON - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Tak jak mural na Bródnie odpowiedz

(L)79 - 15 minut temu, *.centertel.pl Ktoś już będzie we Wrocławiu na koszu? odpowiedz

(L)79 - 1 minutę temu, *.centertel.pl @(L)79:

jak coś to będę na sektorze A, pozdro odpowiedz

Obrońca - 1 godzinę temu, *.167.2 Pragnę poinformować, że nie ma transmisji z meczu ponieważ, nikt jej nie chciał pokazać i dać chociaż złamanego pfeniga. W necie trzeba ponieść koszty, a ten sparing nie jest tego warty. Tak czy inaczej, wspaniałe mecze czekają was w najlepszej lidze w europie i dopiero zobaczycie widowisko godne Ł3 . odpowiedz

Lol - 1 godzinę temu, *.8.107 „ Niemiecki klub zajmuje aktualnie 17. miejsce w tabeli 2. Bundesligi.” odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl 21 wiek a klub nie potrafi ustawić 4 kamer i zrobić przekaz do internetu...

Mioduski tak traktuje kibiców że szkoda gadać... odpowiedz

asad - 3 godziny temu, *.com.pl będzie 3000 widzów? odpowiedz

Kacperek - 4 godziny temu, *.chello.pl jak dla mnie moga nie przeprowadzac transmisji wazne żeby obydwie druzyny strzelily gola i wygrala Legia :) , hhehe bo dobry Kurs u Buka 2-1 . 3-1 :) odpowiedz

Ziggy - 6 godzin temu, *.waw.pl gdyby tak zagrali w latach 70-tych

Kazik Deyna - kontra Joachim Streich odpowiedz

Tym - 7 godzin temu, *.centertel.pl Biedny klub żeby nie przeprowadzić transmisji odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.chello.pl @Tym: zagrywka taktyczna,chęć ukrycia przed ligowymi rywalami nowinek taktycznych i sposobu gry. Jest co ukrywać,skoro nikt nowy nie przyszedł,a jedyne co można pokazać to zgranie tych "16-17 bardzo dobrych piłkarzy" na tle outsidera 2. ligi niemieckiej. Może być kawał materiału do analizy... odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.aster.pl @Tym: ale rozumiecie cymbały, że to nagroda dla karnetowiczow? Jak moze byc mecz transmitowany? Wlaczcie mozgi. odpowiedz

Gąsior - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: normalnie gościu chociażby na yt, co to za wymysł w ogóle ze to tylko dla karnetowiczów.. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Gąsior : Tak, na yt. Zeby nagrode dla karnetowiczow mogl zoabczyc kazdy na yt. No co za bystrzak :d



Taki wymysl, zeby karnetowicz mial cos ekstra. Do tej pory placz, ze karnetowicze nie maja nic ekstra, ze na bilety promocje, ze sie nie oplaca kupowac karnetu. Jak sa fajne rzeczy dla karnetowiczow to jakies cymbały płaczą, ze karnetowicz ma cos ekstra. Zacznij chodzic na mecze, kup karnet, typie, a nie siedzisz tylko w domu i placzesz, ze SPARINGU nie ma transmitowanego. odpowiedz

Gąsior - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L: gościu możesz mieć coś ekstra ja Ci niczego nie żałuje ale dlaczego masz Ty moc oglądać mecz a ja nie ? Bo nie mam karnetu, jestem na wszystkich meczach pewnie na większości niż Ty a się sadzisz idioto o jakieś bonusy haha cała Legia zawsze razem, nie wiem na jaka trybunę chodzisz ale u siebie na sektorze Cię nie widzę po tym co piszesz..pozdrawiam odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Gąsior : nie mozesz byc, przyglupie, na wiekszej liczbie meczow niz ja, bo ja jestem na wszystkich. Jestes na kazdym meczu i nie amsz karnetu? To niezly jestes. Mozesz juz skonczyc plakac w internecie i posjc na mecz. To jest tylko dodatkowy sparing dla karnetowiczow a placzesz jakbys mial 10 lat.



Halo cala Legia zawsze razem oznacza co inengo, ale jestes jak tepy, ze nawet tego nie rozumiesz.



Ja sie sadz eo bonusy? No piekny przyklad przyglupa. Placze, ze nie moze pojsc na emcz i to ja sie sadze o bonusy.



Na Zylete. I zoabczysz na Koronie. I nie pisz Ci wielką literą bo się kompromitujesz. Nie pozdrawiam. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: ja mam to w ch.ju, czy to będzie transmitowane czy nie. Ale mając na uwadze,że kogoś wyżej nazywasz cymbałem,to odpowiedz: czujesz się wystarczająco wynagrodzony za kupno karnetu? :D Jeśli mecz z dnem drugiej ligi niemieckiej nazywasz nagrodą,to jaka jest kara za brak zakupu karnetu? Bilet na mecz Korona - Miedź? Wspólna fotka z jakimś politykiem? Ciesz się nagrodą, wybrańcu, za swój zakup. I również włącz swój mózg. Istnieje prawdopodobieństwo,że przycisk włączający jest większy, niż on sam... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @SEBO(L): a gdzie przeczytałeś, że ja mam karnet? Chyba jednak nie włączyłeś mózgu a poczułeś się urażony jakbyś go używał.



Z racji tego, że nazywam cię cymbałem to mam odpowiedzieć? Ciekawa logika, ta, że jak coś jest nagrodą to musi być kara - jeszcze ciekawsza. Zdradzę ci tajemnicę. Nie ma kary, jest tylko nagroda. Twoja pani od polskiego łapie się za głowę. Tak, widzę, że masz w ch.ju transmisję. Dlatego spłakany przylazłeś pisać głupoty o jakimś utajnionym sparingu.



Jak można być wybrańcem jak się coś kupiło? :D



Próbujesz mnie obrazić a wyszedłeś na totalnego cymbała. Myślisz, że jak wyszedłeś (nie zostałeś tak nazwany), tylko wyszedłeś na niego, to ruszy mnie, jak cymbał napisze, że mam mały mózg? To jest komplement. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 @L: jednak ty jesteś cymbałem bo chodzisz na mecze na Ł3 i dajesz swoją kasę właścicielowi, który ma ciebie w d....

Widać twój stan umysłu po tym co piszesz i co robisz.

odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 @L: hej ty jesteś rzecznikiem klubowym pudla? Płacą ci za obrażanie kibiców Legii ?

W czym jesteś lepszy ? Widzisz wokół samych cymbałów i bezmózgów, a to jest przejaw urojenia i świadczy o chorobie psychicznej, twojej oczywiście. Myslisz, żejetseś

najmądrzejszy słoik w Wawie. odpowiedz

