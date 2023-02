Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Skandale sportowe i oszustwa (240)

Wtorek, 14 lutego 2023 r.

Przed pięciu laty ukazała się książka "Skandale sportowe i oszustwa" z podtytułem "Mroczna strona rywalizacji", której autorem jest Krzysztof Szujecki. Opisane zostały w niej pokrótce liczne głośne sprawy, w dużej mierze dotyczące środków dopingujących.



"Książka niniejsza prezentuje 58 głośnych wydarzeń ze świata sportu, które miały miejsce na różnych arenach sportowych w XX i XXI wieku. Emocjonowali się nimi kibice w Polsce i na świecie. Przede wszystkim dotyczą one oszustw, korupcji i stosowania zakazanych środków, ale także zwykłych niesportowych zachowań. Opisane są również sprawy związane z naganną postawą sztabu medycznego lub szkoleniowego, niesprawiedliwymi czy kontrowersyjnymi werdyktami sędziów i komisji oraz niecodziennymi reakcjami widzów" - pisze autor we wstępie.



Każdy z rozdziałów opisuje jedną z sytuacji i ta przedstawiona została w mocnym, zazwyczaj dwustronicowym skrócie. Całość uatrakcyjniają zdjęcia bohaterów danego wydarzenia bądź też "antybohaterów". Nie wszystkie historie dotyczą polskich sportowców - jest i o amerykańskich lekkoatletach, słynnych kolarzach czy choćby Diego Maradonie. Autor przypomina historię "zgubionej" pałeczki przez Irenę Szewińską podczas startu sztafety na Igrzyskach w Meksyku czy dyskwalifikacje Roberta Korzeniowskiego.



Spośród sportowców związanych z Legią znajdziemy m.in. opowieści nt. Stanisławy Walasiewicz ("czy nasza mistrzyni olimpijska była... mężczyzną?"), Andrzeja Gołoty czy Jerzego Pawłowskiego.



"Dyskwalifikacja Polaka po pierwszej walce, która odbyła się 11 lipca 1996 r., wywołała wściekłość widzów zgromadzonych w Madison Square Garden; wywiązała się ogromna bójka, wiele osób, w tym Gołota doznało obrażeń. Po tych wydarzeniach przepisy dotyczące bezpieczeństwa na bokserskich galach zostały znacznie zaostrzone. (...) Po pierwszym pojedynku byłem zły, bo Andrew stracił szansę na walkę o tytuł. W drugiej walce znowu został zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa. A przecież mieliśmy specjalne metody treningowe, by tego nie robił. Pracowaliśmy nad jego psychiką. Nakłaniałem Polaków, których znałem, w tym jego żonę, by mu powtarzali, że może być mistrzem, zarobić górę pieniędzy i do końca życia nie dbać o nic więcej. Andrew powtarzał: masz rację i robił swoje" - czytamy w rozdziale "Ringowy skandalista".



Historia Pawłowskiego została bardzo szczegółowo przedstawiona w książce Wiktora Bołby. Tutaj dostajemy sam zarys historii, która spowodowała, że Pawłowski trafił do więzienia, a jego sukcesy sportowe przez lata były tuszowane. "Działania polskiej cenzury sprawiały, że sukcesy Pawłowskiego były przez wiele lat pomijane w krajowych wydawnictwach publikowanych po ujawnieniu jego pozasportowej działalności. Doszło do kuriozalnej sytuacji, kiedy wyniki turnieju indywidualnego szablistów na igrzyskach w Meksyku - gdzie Pawłowski odniósł swój największy sukces, zdobywając indywidualne złoto - podawano, począwszy od drugiego miejsca... Z kolei prokuratura zażądała usunięcia jego trofeów z wystawy Muzeum Sportu i Turystyki. Z człowieka stawianego na piedestale stał się wrogiem numer jeden" - pisze Szujecki.



Przeczytamy również o aferze w FIFA, aferze dopingowej w Rosji, która wyszła na jaw w ostatnich latach, ustawianiu meczów przez "Fryzjera", korupcji w IAAF, "kolejce cudów" w polskiej lidze na koniec sezonu 1992/93 (tu z kolei podano, że Legia wygrała z Wisłą 7:1, a ŁKS z Olimpią Poznań 6:0) czy nożu, którym trafiony został Dino Baggio.



Tytuł: Skandale sportowe i oszustwa

Autor: Krzysztof Szujecki

Wydawnictwo: Arti

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 128



