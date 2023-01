Runjaić: Nie jestem zadowolony z rezultatu

Piątek, 20 stycznia 2023 r. 22:22 źródło: Legia.com

- Nie jestem zadowolony z tego rezultatu. Pozostajemy niepokonani na własnym stadionie, ale musimy oczekiwać od siebie lepszych wyników. Teraz wiemy nad czym mamy pracować w najbliższych dniach, aby zaprezentować się lepiej w spotkaniu z Koroną - powiedział po sparingu z Magdeburgiem Kosta Runjaić.



- To było bardzo szybkie i nastawione na walkę spotkanie. Tabela w 2. Bundeslidze jest bardzo ciasna. Wiele zespołów w drugiej części tabeli dzieli około czterech punktów. W tej chwili Magdeburg jest na siedemnastej pozycji w tabeli. Dzisiejszy mecz był dla nas bardzo dobrym testem. Nasi dzisiejsi rywale mają własny styl rozegrania piłki, ich bramkarz jest ustawiony bardzo wysoko, a do tego bardzo dobrze gra nogami. Magdeburg stara się operować futbolówką. Nie jest łatwo dostać się w ich pole karne. Grają dużo piłek za obronę i szukają podań wertykalnych. Spodziewam się, że w wielu spotkaniach naszej Ekstraklasy rywale będą szukali długich piłek, a my chcemy być na to przygotowani.









- Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że żaden piłkarz nie nabawił się dziś kontuzji. Nie wiem, jakie były wcześniej głosy, ale już teraz wiem, że stan naszego boiska w przyszłości może być zaletą rywali. Rozmawiamy o murawie już od dłuższego czasu. Jesteśmy drużyną, która chce grać w piłkę i długo się przy niej utrzymywać. Teraz wiemy, z jakimi "drugimi" przeciwnikami przyjdzie nam się zmierzyć. Chodzi o jakość boiska. Mam nadzieję, że ten problem zostanie jak najszybciej rozwiązany. Cieszymy się jednak, że rozegraliśmy ten dobry test. Mam nadzieję, że w niedzielę na stadionie pojawi się wielu kibiców. Wszyscy razem walczymy o wspólne cele.





