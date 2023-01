Ciężkie tygodnie przed murawą na Legii

Sparing z Magdeburgiem uwidocznił słaby stan murawy na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Nawierzchnia nadaje się do wymiany od pewnego czasu - wszyscy w klubie zdają sobie z tego sprawę. Jesienią narzekali na nią także piłkarze i trenerzy.



- Nie było łatwo zaprezentować się na tym boisku. Graliśmy przeciwko rywalowi, a murawa grała przeciwko nam - mówił po ostatnim domowym meczu na początku listopada Kosta Runjaić.









Okres zimowy uniemożliwił klubowi wymianę nawierzchni na nową. - Zrobiliśmy przegląd ofert i za wymianę samej darni, bez transportu wyszło nam 800 tys. złotych. Dochodziło ryzyko pogodowe - nie było gwarancji, że wszystko prawidłowo się ukorzeni. Nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności - mówił w grudniu Marcin Herra. Podjęto więc decyzję o maksymalizacji prac naprawczych w przerwie zimowej.



- Stosujemy specjalne mieszanki, dosiewanie i przy złej pogodzie w styczniu będziemy murawę dodatkowo chronili. Do 27 stycznia realizujemy program maksymalnego przywrócenia najwyższej możliwej jakości murawy - deklarował wiceprezes Legii. Takie prace odbywają się codziennie, boisko jest naświetlane specjalnymi lampami, ale niewykluczone, że więcej z obecną murawą zrobić się po prostu nie da.



W piątek podczas starcia z niemiecką drużyną termometry wskazywały okolice zera stopni Celsjusza, nie padało. Mimo to, powyrywane kępy darni szybko zaczęły być widoczne i przeszkadzały zawodnikom. Piłka na trawie albo podskakiwała albo zatrzymywała się. W pewnym momencie spotkania obrońca Legii wycofał piłkę do Kacpra Tobiasza, ale tuż przed tym jak bramkarz chciał ją wykopnąć, podbiła się o nierówną murawę i skiksował.





W najbliższych dniach pogoda może ulec pogorszeniu, zapowiadane są opady śniegu, a tym samym trudno spodziewać się poprawy stanu boiska. Pierwsze wiosenne mecze przy Łazienkowskiej nie będą więc wyglądały dobrze pod tym względem. Na dodatek 16 lutego przy Łazienkowskiej odbędzie się mecz Ligi Europy, w którym Szachtar Donieck zmierzy się ze Stade Rennais.



Wymiana latem



Klub zaplanował kompleksową wymianę nawierzchni po sezonie. - Na dużą wymianę szykujemy się na przełom czerwca i lipca. To będzie wymiana wszystkich warstw - gruntowna wymiana całego boiska po ośmiu latach. Operacja będzie kosztowała klub ok. 2 miliony złotych - mówi Marcin Herra.