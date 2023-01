Młodzież: mecze weekendowe

Piątek, 20 stycznia 2023 r. 19:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Drużyny młodzieżowe rozpoczęły weekend od dwumeczu ze Śląskiem Wrocław 2006 i 2008. Zespół U15 uległ zasłużenie 1-4. Legia U17 wygrała natomiast 7-2, choć początek meczu nie był łatwy, a goście nawet z początku prowadzili. Legia U14 rozegrała sparing z Podlasiem Biała Podlaska, wygrywając 7-1. Juniorzy starsi rozegrali grę kontrolną z Legią II, wygrywając 4-1. Trenerzy obu zespołów bardzo szeroko korzystali z kadry meczowej, która w obu przypadfkach zimą uległa lekkiemu przemeblowaniu.







Młodzieżowcy zaprezentowali więcej "zęba" w grze, a za ambicję i kilka b. ładnych akcji zostali nagrodzeni 4 golami. Z wyniku ciężko wysnuwać jakiekolwiek wnioski, jednak cieszy większa pewność siebie graczy zespołu U19, którzy pokazali, że przy chłodnej głowie są w stanie grać na niezłym poziomie.



Gra treningowa: Legia II Warszawa 1-4 (0-1) Legia U19

Gole:

0-1 1 min. Kacper Knera b.a.

0-2 65 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Knera)

0-3 67 min. Oskar Lachowicz (as. Kacper Potulski)

1-3 74 min. Dawid Kiedrowicz (z dystansu)

1-4 83 min. Kacper Knera (as. Szymon Siodłowski)



Sparing: Legia U17 7-2(3-1) Śląsk Wrocław U17 (06/7)

Gole:

0-1 9 min.

1-1 17 min. Jakub Żewłakow (as. gr. testowany)

2-1 20 min. Dawid Rudnicki (as. Jakub Żewłakow z rogu)

3-1 34 min. Dawid Rudnicki (as. Antoni Klukowski, po rogu)

4-1 50 min. Przemysław Mizera (as. Igor Skrobała)

5-1 62 min. Antoni Klukowski (as. Jakub Zbróg)

6-1 65 min. Przemysław Mizera (as. Oliwier Olewiński)

6-2 66 min.

7-2 80 min. Antoni Klukowski b.a.



Sparing: Legia U15 (2008) 1-4 (0-2) Śląsk Wrocław 08 i mł.

Gole:

0-1 min.

0-2 min.

0-3 48 min.

0-4 63 min. (rzut karny)

1-4 76 min. Kacper Morawiec (as. Tomasz Babiloński)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 4 (3) - Śląsk 10 (4)



Dzisiaj nie tylko juniorzy młodsi rozegrali mecz ze Śląskiem Wrocław. Także zespół U15 zmierzył się ze swoiimi rówieśnikami z Wrocłąwia. Wrocławianie okazali się groźni, bardziej agresywni i pazerni na piłkę. Przy tym grali szybko i do przodu, stąd do przerwy zasłużenie prowadzili. W drugiej odsłonie w obu zespołach było sporo zmian, al obraz gry nie uległ zasadniczej zmianie. Honorowego gola dla Legii zdobył w 76 minucie Kacper Morawiec, gdy po podaniu z lewego skrzydła od Tomka Babilońskiego zdecydował sięna strzał zzza linii pola karnego. Piłka, po rykoszecie od obrońcy wpadła do bramki myląc zupełnie golkipera.



Legia U14 7-1 (3-0) AP Podlasie Biała Podlaska 09

Gole:

1-0 6 min. Mateusz Strzelecki (as. Fabian Mazur)

2-0 8 min. Mateusz Strzelecki (as. Szymon Piasta)

3-0 40 min. Kazimierz Szydło

4-0 44 min. Fabian Mazur (as. gr. testowany)

5-0 45 min. Mateusz Strzelecki b.a.

6-0 55 min. Mateusz Strzelecki (as. Wojciech Chachuła)

7-0 58 min. gr. testowany (as. Mateusz Strzelecki)

7-1 66 min.



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Pietrzak - Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz SZydło, Aleksander Marciniak, Fabian Mazur, Szymon Piasta, Norbert Merchel, gr. klubu partnerskiego, Piotr Kaniewski, Mateusz Strzelecki, Wojciech Chachuła, gr. testowany.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko