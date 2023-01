Wyniki 18. kolejka Ekstraklasy. Legia odrabia straty

W piątek rozgrywki wznowiła Ekstraklasa. Obydwa spotkania zakończyły się bezbramkowymi remisami. Aktualnie liderujący Raków w sobotę tylko zremisował z Wartą, ale przez znaczną część meczu grał w osłabieniu. Tego samego dnia Widzew po emocjonującym spotkaniu podzielił się punktami z Pogonią. W derbach Dolnego Śląska Zagłębie 3-0 wygrało we Wrocławiu ze Śląskiem. W niedzielę po trzy punkty zainkasowały drużyny Legii i Lechii, a Piast zremisował z Jagiellonią. Na zakończenie kolejki Cracovia wygrała z Górnikiem.

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 20 minut temu, *.52.135 Tak sobie patrzę i widzę, że dziś w Cracovii bramkę strzelił David Jabłoński, dlaczego gość który współpracował z azjatycką mafią bukmacherską gra dalej w piłkę? Skandal! odpowiedz

Arek - 27 minut temu, *.tpnet.pl Opluci z Zabrza jacyś tacy bezzębni. odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zobaczymy jeszcze jaki bedzie wynik zaleglego meczu Miedz- Lech ?!! odpowiedz

kaktus - 29.01.2023 / 20:37, *.orange.pl Cała liga zagrała dla Legii :):):) odpowiedz

Powko - 29.01.2023 / 10:56, *.chello.pl Wypadało by jeszcze wspomnieć o porażce Bksu :)) odpowiedz

FOREVER LEGIA - 16 godzin temu, *.play-internet.pl @Powko: Bravo TB-))) odpowiedz

Szymon - 29.01.2023 / 10:15, *.chello.pl Lech zdechł odpowiedz

(L)ychu - 29.01.2023 / 00:28, *.aster.pl Wogóle to jest paranoja że My teraz patrzymy na jakis raków . Ja pamietam 1995 rok jak przyjechali na Łazienkowską a chłopaki im wrzucili 3-0 i zdobyli mistrza na 3 kolejki przed końcem rozgrywek

odpowiedz

Kamień - 29.01.2023 / 06:52, *.chello.pl @(L)ychu: ja z tego meczu pamiętam, że Kacprzak nie chciał mi oddać koszulki, którą i tak później stracił odpowiedz

Darek - 29.01.2023 / 00:01, *.tpnet.pl Widzieliście kursy przed meczem?

Wszystko by wydymać nas z kasy. Przestańcie grać a wyniki wrócą do normy. odpowiedz

Arek - 28.01.2023 / 23:57, *.tpnet.pl Szkoda trochę tej Warty. Ale i tak, może ta liga będzie jednak ciekawsza. Oby. odpowiedz

(L)ychu - 29.01.2023 / 00:23, *.aster.pl @Arek: Szkoda warty bo miała na wygranie jeszcze przy 1-0 ale cóż . raków będzie na Łazienkowskiej i mam nadzieje że to będzie inny mecz i wynik niż u świętych w Częstochowie odpowiedz

(L)ychu - 28.01.2023 / 23:13, *.aster.pl Panowie grałem zawsze w bet at home i wychodziło różnie ale na róznych dyscyplinach na piłce wygrałem tylko w pucharze hiszpanii odpowiedz

Scyzoryk - 28.01.2023 / 22:43, *.autocom.pl Jutro Legia baty grajcie Bracia na Koronę pieniądze leżą na ziemi tylko iść do bukmachera i je podnieść. odpowiedz

(L)ychu - 28.01.2023 / 23:06, *.aster.pl @Scyzoryk : kiepskie prowo buki jutro spekulują hehe odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28.01.2023 / 22:28, *.plus.pl 8.4 na Koronę, dobrze, ze odpowiedz

Antek - 28.01.2023 / 20:13, *.. Panie Portugalczyk jedz pan do domu Polska liga to komedia Widzew Pogon odpowiedz

(L)ychu - 28.01.2023 / 19:43, *.aster.pl Czy waszym zdaniem sędzia okradł Pogoń w Łodzi?. Moim zdaniem nie było karnego dla widzewa !!!!. Maskra normalnie !! odpowiedz

Na 90 % skandal , w mordę ... - 28.01.2023 / 21:03, *.tpnet.pl @(L)ychu: Masz rację , obrońca Pogoni dostał w twarz piłką na 90 procent , nie w rękę . Sędzia kalosz , okradli Pogoń . odpowiedz

Był drewniany, daj Boże że bêdzie teraz wSoaniały✨⚽️✨ - 28.01.2023 / 23:49, *.57.88 @ Na 90 % skandal , w mordę ...: w twarz distał piłka potem triche rke iotarła ske w mazaj 1 dostał nie ma Karnego odpowiedz

Był drewniany a może być wspaniały ✨⚽️✨ - 28.01.2023 / 18:11, *.02.net JAK wygramy z Koroná, to apetyty na walke o mistrza urosná 7 pkt zostanie do odrobienia a to nie jest dużo, Niech jeszcze Tomas sie odrodzi i znowu bédzie syrzelcem minimum 15 bramek odpowiedz

axlrose - 28.01.2023 / 18:49, *.tpnet.pl @Był drewniany a może być wspaniały ✨⚽️✨:

Oby Twoje słowa się spełniły, oby.

I może te nasze sparingi ze "słabeuszami" coś dadzą, bo Raków bił "potęgi" sparingowe i chyba się zmęczył. Ich Tudor zamiast gry w piłkę, to pewnie boks w tych znakomitych sparingach trenował. Nasz nerwusek Josue ma chociaż stajla, mały ale byk. odpowiedz

Baja Bongo - 28.01.2023 / 18:58, *.orange.pl @Był drewniany a może być wspaniały ✨⚽️✨: A ha ha ha Ty tak na poważnie???? :))))) odpowiedz

L - 28.01.2023 / 19:00, *.autocom.pl @Był drewniany a może być wspaniały ✨⚽️✨: nie jest duzo jak masz za rywali jakies Jagiellonie, czy obsranego Lecha sprzed kilku lat. A masz uporzadkowany Rakow, ktory nie zgubi az tylu punktow. odpowiedz

(L)ychu - 28.01.2023 / 20:28, *.aster.pl @L: Weż pod uwagę jedną rzecz jest cała runda wiosenna a przynajmniej ze statysyk wynika że Legia zawsze miała lepszą wiosnę no Ja wiem ze statyski nie grają ale to jest wła snie ten ewenement . Pozdrawiam !! odpowiedz

(L)ychu - 28.01.2023 / 20:42, *.aster.pl @axlrose: normalnie masz niesamowity humor tak myślę :). Wiesz 30 lat jestem na Łazienkowskiej i wydaje Mi się że to co teraz jest to tylko zależy od naszych grajków a nie od Tudora czy innych z Rakowa !!! odpowiedz

axlrose - 29.01.2023 / 08:27, *.orange.pl @(L)ychu: Ale musisz chyba przyznać, że szybka czerwień ustawiła inaczej Raków. A i tak wyrównali. odpowiedz

axlrose - 28.01.2023 / 17:06, *.tpnet.pl Pięknie Warta, pięknie. Oby jutro 3 punkty ze scyzorami i będzie jeszcze piękniej. odpowiedz

olew - 27.01.2023 / 23:06, *.vectranet.pl no i wielka pono amica jednak zremisowała, tam gdzie my skaleczyliśmy podkarpacian, dobra wróżba ! odpowiedz

Kibic - 27.01.2023 / 20:57, *.net.pl W stali gra Ratajczyk 77 dobry małolat 20 lat urodziny w Warszawie. odpowiedz

L - 27.01.2023 / 22:50, *.171.75 @Kibic : w takich srednich zespolach to kazdy malolat wyglada dobrze. odpowiedz

Zdzicho - 28.01.2023 / 05:44, *.tpnet.pl @L: no zobaczymy jak nasza gwiszdeczka bedzie wygladac w tychach. Kolega ms racje z rym Ratajczykiem piza tym takie sentymentalne dla nas nazwisko.... odpowiedz

Rysiek - 28.01.2023 / 20:55, *.tpnet.pl @Kibic : Brać go , wszystkie Rataje to porządne chłopy (L) . odpowiedz

Rysiek - 28.01.2023 / 22:19, *.tpnet.pl @Lemiesz Grochuw: Łał , nie wiedziałem , to bardzo dobrze . Trzymajcie się chłopaki , tylko Legia ! odpowiedz

Rysiek - 29.01.2023 / 00:10, *.tpnet.pl @Rysiek: Wiem o co chodzi , okej . Lemiesz , ty idioto . odpowiedz

