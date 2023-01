Wygrane braci Lohmannów w Czech Junior Open

W Pradze odbył się międzynarodowy turniej squasha Czech Junior Open 2023, w którym bardzo dobrze zaprezentowało się liczne grono zawodników Legii. Najlepiej spisali się Mateusz Lohmann , który triumfował w kategorii do 13 lat oraz Szymon Lohmann , który zwyciężył w kat. U-15. Do ćwierćfinałów dotarli Jan Samborski (U-17), Anna Jakubiec i Nadia Budzik (U-13). Wyniki Legionistów: II runda: Mateusz Lohmann - Davis Repoff-Whitney (USA) 11-2, 11-2, 11-6 1/8 finału: Mateusz Lohmann - Clement Lebrun (Belgia) 11-6, 11-3, 11-8 1/4 finału: Mateusz Lohmann - Antoni Zdrojewski 11-5, 11-4, 12-10 1/2 finału: Mateusz Lohmann - Gustavo Cruz (Portugalia) 11-7, 11-3, 11-4 Finał: Mateusz Lohmann - David Focsanschi (Francja) 11-9, 11-3, 11-5 U-15: II runda: Szymon Lohmann - Adam Burget (Czechy) 11-4, 11-5, 11-4 1/8 finału: Szymon Lohmann - Adam Gerstdorf (Czechy) 11-0, 11-0, 11-1 1/4 finału: Szymon Lohmann - Mykyta Khlus (Ukraina) 11-1, 11-3, 11-6 1/2 finału: Szymon Lohmann - Mateusz Ptaszek 11-3, 11-2, 11-2 Finał: Szymon Lohmann - Theo Baudry (Francja) 11-1, 11-8, 11-2 U-17: II runda: Jan Samborski - Mikulas Janda (Czechy) 11-2, 11-4, 11-6 III runda: Jan Samborski - Martin Stepan (Czechy) 8-11, 11-9, 8-11, 11-5, 11-6 1/4 finału: Jan Samborski - Daniel Lutz (Austria) 7-11, 6-11, 3-11 Jan Samborski - Adrian Revert Escutia (Hiszpania) 9-11, 11-5, 11-8, 11-9 Jan Samborski - Marc Altarriba (Hiszpania) 5-11, 11-9, 4-11, 4-11 I runda: Dominik Mozer - Lorenz Hochstrasser (Austria) 11-4, 11-5, 11-4 II runda: Dominik Mozer - Franz Petev (Bułgaria) 11-5, 10-12, 8-11, 11-3, 11-9 III runda: Dominik Mozer - Marc Altarriba (Hiszpania) 5-11, 7-11, 9-11 Dominik Mozer - Karol Krysiak 5-11, 0-11, 2-11 Dominik Mozer - David Linhart (Czechy) 7-11, 2-11, 3-11 I runda: Antoni Jakubiec - Peter Amzler (Słowacja) 11-3, 11-5, 11-2 II runda: Antoni Jakubiec - Elad Robenshtok (Izrael) 6-11, 7-11, 5-11 Antoni Jakubiec - Danylo Kurylyak (Ukraina) 11-7, 11-2, 11-9 Antoni Jakubiec - Conal Jackson (Irlandia) 11-4, 11-13, 7-11, 11-9 Antoni Jakubiec - Mikulas Janda (Czechy) 12-10, 11-5, 11-4 Antoni Jakubiec - Lukas Bergenhok (Islandia) 5-11, 9-11, 11-9, 6-11 U-13: I runda: Anna Jakubiec - Romana Diwockova (Czechy) 11-2, 11-4, 11-2 II runda: Anna Jakubiec - Adela Bendova (Czechy) 11-4, 11-5, 11-1 1/4 finału: Anna Jakubiec - Ema Bozhilova (Białoruś) 1-11, 4-11, 9-11 Anna Jakubiec - Emilie Leblond (Francja) 11-7, 11-6, 11-4 Anna Jakubiec - Hania Górecka 11-5, 11-6, 11-6 II runda: Nadia Budzik - Jazmin Gubik (Węgry) 11-8, 11-4, 11-6 1/4 finału: Nadia Budzik - Johana Jedlickova (Czechy) 5-11, 2-11, 6-11 Nadia Budzik - Hania Górecka 8-11, 7-11, 11-8, 6-11 Nadia Budzik - Emilie Leblond (Francja) 8-11, 8-11, 8-11 II runda: Victoria Syvoplyas - Hania Górecka 9-11, 11-8, 9-11, 5-11 Victoria Syvoplyas - Marie Zelenkova (Czechy) 11-13, 11-6, 11-4, 11-3 Victoria Syvoplyas - Karolina Wanke (Czechy) 11-6, 11-9, 9-11, 8-11, 9-11 U-15: I runda: Natalia Łukawska - Mariam Ayad (Niemcy) 10-12, 10-12, 4-11 Natalia Łukawska - Zuzanna Góra 2-11, 2-11, 4-11 Natalia Łukawska - Agata Boniecka 11-3, 11-3, 11-4 Natalia Łukawska - Ewa Kuratczyk 11-3, 7-11, 11-7, 11-5 U-19: I runda: Sofiia Zrazhevska - Eva Klimesova (Czechy) 11-2, 11-2, 11-2 II runda: Sofiia Zrazhevska - Olivia Besant (Gruzja) 7-11, 8-11, 2-11 Sofiia Zrazhevska - Anna Vass (Austria) 11-2, 11-1, 11-2 Sofiia Zrazhevska - Sophie Bolland (Gruzja) 11-3, 11-9, 11-0 Sofiia Zrazhevska - Nicoleta Stefan (Francja) 11-6, 11-3, 11-8

