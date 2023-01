PamiętaMY

Kibice Legii w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Niedziela, 22 stycznia 2023 r. 20:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, złożyli legijny wieniec w kwaterze Powstańców Styczniowych na Powązkach Wojskowych, a także zapalili znicze na stokach Cytadeli oraz w Parku Traugutta.







Powstańcy Styczniowi byli wzorem dla następnych pokoleń Polaków chcących się bić o upragnioną niepodległość, ale brutalnie zduszone przyniosło naszym Rodakom wyłącznie ból i cierpienie. Represje rosyjskie jakie po nim nastąpiły spowodowały społeczno ekonomiczną katastrofę znacznej części Polaków. Niemniej w szerszej perspektywie – nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Otóż żeby uporać się z naszymi Powstańcami Rosjanie musieli ponieść olbrzymie koszty, które dodatkowo znacznie pogorszyły i tak już trudną sytuację gospodarczą carskiego imperium do tego stopnia, że Ruscy byli zmuszeni odsprzedać Amerykanom Alaskę.















fot. Michał Wyszyński