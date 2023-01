Koszykówka

Spójnia Stargard 97-80 Legia Warszawa

Piątek, 27 stycznia 2023 r. 19:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała 80-97 ze Spójnią Stargard. Było to bezpośrednie starcie drużyn sąsiadujących w tabeli. Po porażce Spójnia ma o jeden punkt więcej od Zielonych Kanonierów. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 5 lutego, kiedy to również n wyjeździe zmierzą się z Anwilem Włocławek.









Legioniści zaczęli od trafień zza łuku, a Spójnia z kolei skutecznie dostawała się pod kosz broniony przez warszawian. W połowie pierwszej kwarty był remis, 13:13. Dopiero ostatnie fragmenty tej części meczu to lekka przewaga gospodarzy w szeregach których najlepiej spisywał się Courtney Fortson. Po 10 minutach gry stargardzianie prowadzili 25:19. Szybko niewielkie straty zmniejszyli Geoffrey Groselle i Dariusz Wyka. Po celnej „trójce” Łukasza Koszarka było już tylko 31:29 dla Spójni, ale szybko tym samym odpowiedzieli miejscowi. Perfekcyjną skutecznością cieszył się Billy Garrett, który po 15 minutach gry miał na swoim koncie już 14 punktów. Po udanej akcji Dariusza Wyki Legia doprowadziła do remisu, 45:45 na niespełna dwie minuty przed końcem pierwszej połowy. Ponownie jednak to gospodarze lepiej zaprezentowali się w końcowych momentach drugiej kwarty dzięki czemu schodzili do szatni wygrywając 55:47.



W trzeciej kwarcie przewaga PGE Spójni stała się dużo bardziej wyraźna. Trafienia Fortsona, Clarke’a, Bensona i Gruszeckiego sprawiły, że gospodarze prowadzili już różnicą 16 punktów. Legioniści nie trafiali już tak często jak miało to miejsce przed przerwą, limit fauli przekroczył Travis Leslie. Podopieczni trenera Sebastiana Machowskiego grali konsekwentnie po obu stronach parkietu i przed ostatnia kwarta starcia prowadzili 79:63. Legia nie mogła znaleźć sposobu na dobrze funkcjonującego przeciwnika, który wciąż powiększał swoją przewagę. PGE Spójnia Stargard odniosła pewny triumf pokonując wicemistrzów Polski 97:80.





PLK: Spójnia Stargard 97-80 Legia Warszawa

kwarty: 25-19, 30-28, 24-16, 18-17



Spójnia Stargard [punkty, (celne za trzy)]

27. C. Fortson 30 (1)

40. B. Benson 16

14. B. Clarke 10

33. K. Gruszecki 5 (1)

30. A. Brenk 0

---

1. A. Penava 12 (1)

24. J. Mathews 12 (2)

11. P. Kikowski 6

4. T. Śnieg 4

25. D. Grudziński 2

5. G. Chodźko 0

13. O. Korolczuk 0



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

30. B. Garrett 26 (5)

0. K. Vinales 11 (3)

14. G. Kulka 9 (1)

41. G. Groselle 9

31. J. Berzins 4 (1)

---

55. Ł. Koszarek 7 (2)

91. D. Wyka 7 (1)

6. T. Leslie 4

11. G. Kamiński 3 (1)

1. J. Sadowski 0

8. B. Didier-Urbaniak -



Sędziowie: Jakub Zamojski, Michał Chrakowiecki, Tomasz Langowski

Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka