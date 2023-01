Komentarze (3)

Spoko , punkty są . - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Może i z ostatnią drużyną w tabeli , ale to są cenne trzy punkty , a pierwszy set ekstra . Na MKS Będzin z taką samą koncentracją trzeba wyjść , a wszystko się dobrze ułoży . (L) odpowiedz

Ripper - 4 godziny temu, *.161.164 a ile ekip spada - dwie/trzy? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Ripper: Drużyny, które zajmą ostatnie i przed ostatnie miejsce w klasyfikacji końcowej fazy zasadniczej – z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała - spadają z ligi.

Spała nie może spaść, bo to drużyna Polskiego Związku Piłki Siatkowej. odpowiedz

