Piast Gliwice 9-1 Legia Warszawa

30 sekund po wznowieniu gry padła 6. bramka. Vini Lazzaretti otrzymał dobre podanie od Śmiałkowskiego i pewnie pokonał Casillasa. Legioniści próbowali, ale w 24. minucie niecelnie uderzał Silva. Chwilę później to samo uczynił Rui Pinto. Chwilę później Casillas dwukrotnie skutecznie interweniował nogami. W 26. minucie pięknym trafieniem popisał się Michał Knajdrowski, zdobywając tym samym honorową bramkę dla Legii. 7 trafienie dla gospodarzy zdobył w 34. minucie Bertoline. Ledwie bramkarz stołecznego zespołu zdążył się pozbierać, a już po raz kolejny musiał wyciągać piłkę z siatki. Po tym golu trener Piasta zdecydował się na zmianę bramkarza. Na boisko wszedł 18-letni Jakub Janiszewski. To gospodarze byli nadal w ataku, raz za razem sprawdzając czujność bramkarza Legii i próbując jeszcze podwyższyć rezultat. Ostatnie 3 minuty stołeczny zespół grał z lotnym bramkarzem. W tej roli występował Andre Luiz, ponieważ w meczu nie mógł zagrać pauzujący za żółte kartki Mariusz Milewski. W 38. minucie na 9-1 strzelił Dmytro Sorokin. Piast Gliwice 9-1 (5-0) Legia Warszawa 1-0 - 01:57 Dominik Śmiałkowski 2-0 - 08:48 Mateusz Mrowiec 3-0 - 09:33 Dominik Śmiałkowski 4-0 - 11:13 Vini Lazzaretti 5-0 - 11:45 Dominik Śmiałkowski 6-0 - 20:20 Vini Lazzaretti 6-1 - 26:33 Michał Knajdrowski 7-1 - 33:11 Bruno Bertoline 8-1 - 33:49 Bruno Graca 9-1 - 38:01 Dmytro Sorokin Piast: 1. Kyrylo Tsypun, 2. Bruno Graca, 5. Yaroslav Lebid, 3. Marek Bugański, 11. Miguel Pegacha rezerwa: 8. Dmytro Sorokin, 9. Mateusz Mrowiec, 10. Dominik Śmiałkowski, 12. Bruno Bertoline, 15. Vini Lazzaretti, 23. Michał Widuch, 83. Jakub Janiszewski, 93. Rafael Cadini Legia: 13. Ignacio Casillas, 12. Ru Pinto, 19. Adam Grzyb, 15. Radosław Marcinkowski, 20. Michał Knajdrowski rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 5. Sergio Monteiro, 7. Adre Luiz, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 97. Davidson Silva żółte kartki: Bertoline, Bugański - Tarnowski

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To się Panowie pokazali w Gliwicach

Wychodzi na to że żegnaj ekstraklaso.

To już chyba w tym sezonie było by na tyle. odpowiedz

Wstyd !!! - 2 godziny temu, *.orange.pl Na piechotę za busem niech wracają !!! odpowiedz

Hauwe - 3 godziny temu, *.174.220 niezły łomot - chyba najwyższa porażka w historii odpowiedz

