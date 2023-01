Koszykówka

Legia w ćwierćfinałach MP U-19

Poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. 08:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna juniorów starszych (U-19) Profbud Legii Warszawa wygrała trzydniowy turniej barażowy na Bemowie i zapewniła sobie udział w ćwierćfinałach mistrzostw Polski do lat 19, które rozegrane zostaną w dniach 3-5 lutego. Legioniści prowadzeni przez Macieja Jamrozika i Łukasza Łobodę pokonali Akademię Koszykówki Komorów 80-50, Energę Basket Warszawa 93-54 oraz Gim92 Warszawa 90-74. W samej końcówce sobotniego spotkania, na dwie minuty przed jego zakończeniem, w wyjątkowo chamski sposób Szymon Soszyński z Energi Basket (czyli Hutnika) złamał nos naszemu zawodnikowi, a sędziowie - Krysian Misztal i Marta Kosakowska, nie odgwizdali nawet przewinienia.



Najlepszym strzelcem naszej drużyny był Antoni Siewruk, zdobywca 50 punktów.



20.01 g. 16:30 Profbud Legia Warszawa 80-50 (23-9, 22-12, 17-17, 18-12) Akademia Koszykówki Komorów

Legia: Kacper Gawroński 19 (3), Antoni Siewruk 16 (1), Janusz Ratowski 12 (1), Aleksander Kornacki 10 (1), Kacper Kieliszek 6, Julian Dąbrowski 5, Eryk Gąsiński 4, Franciszek Heymer 3, Marcel Książek 3, Łukasz Mordyński 2, Bartosz Kurowski 0.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Komorów: Michał Kolasa 15, Michał Strojek 14 (2), Antoni Wróblewski 8, Franciszek Szular 4, Eryk Wesołowski 4 (1), Michał Stelmach 4, Jakub Łaniewski 1, Maksymilian Niemirowicz-Szczytt 0, Olgierd Korycki 0, Marek Bukowski 0, Michał Sysiak 0, Paul Truszczyński 0.

trener: Grzegorz Tomaszewski



21.01 g. 16:30 Profbud Legia Warszawa 93-54 (18-13, 27-6, 29-21, 19-14) Energa Basket Warszawa

Legia: Kacper Gawroński 16 (3), Antoni Siewruk 16 (2), Aleksander Kornacki 15 (1), Franciszek Heymer 9, Kacper Kieliszek 9, Eryk Gąsiński 8, Bartosz Kurowski 7 (1), Jakub Ratowski 7, Julian Dąbrowski 4, Łukasz Mordyński 2, Jakub Gomółka 0, Marcel Książek 0.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Energa: Jakub Osiński 30 (5), Szymon Soszyński 11 (1), Eryk Frużyński 6, Karol Szęszoł 3 (1), Szymon Sękowski 2, Marcel Skiba 2, Ignacy Witkowski 0, Wojciech Gancarz 0, Norbert Kaliciński 0, Mikołaj Banach 0, Mateusz Skowronek 0, Mateusz Bukowiński 0.

trener: Alex Olesiewicz, as. Mateusz Gładki



22.01 g. 13:30 Profbud Legia Warszawa 90-74 (23-22, 21-11, 24-20, 22-21) Grupa Strategia Gim92 Warszawa

Legia: Antoni Siewruk 18 (2), Janusz Ratowski 17, Eryk Gąsiński 15 (3), Aleksander Kornacki 13 (1), Kacper Gawroński 9 (3), Bartosz Kurowski 9 (1), Franciszek Heymer 6, Kacper Kieliszek 2, Jakub Gomółka 1, Julian Dąbrowski 0, Łukasz Mordyński 0.

trener: Maciej Jamrozik, as. Łukasz Łoboda



Gim: Maksylimian Szefler 16, Stanisław Kaczmarczyk 11, Michał Szymański 9, Mateusz Soczyński 8, Sebastian Gawin 8 (2), Kamil Witczak 6, Mateusz Kwiatkowski 5, Patryk Wierzbicki 4, Jakub Hydak 3, Adam Wierzbicki 2, Kaj Zarzycki 2, Bartosz Leśniewski 0.

trener: Marek Łodyga



Wyniki pozostałych meczów:

Energa Basket Warszawa 38:67 Strategia Gim92 Warszawa

Akademia Koszykówki Komorów 68:86 Strategia Gim92 Warszawa

Energa Basket Warszawa 60:76 Akademia Koszykówki Komorów



Tabela końcowa turnieju barażowego:

1. Profbud Legia Warszawa 3-0

2. Grupa Strategia Gim92 Warszawa 2-1

--

3. Akademia Koszykówki Komorów 1-2

4. Energa Basket Warszawa 0-3