Przygotowania do meczu z Koroną. Nieobecny Johansson

Wtorek, 24 stycznia 2023 r. 16:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek w południe piłkarze Legii rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do niedzielnego meczu z Koroną Kielce. Najpierw pracowali w budynku LTC, a następnie stawili się na boisku, gdzie ćwiczyli przez kolejne 75 minut.



Fotoreportaż z treningu - 17 zdjęć Woytka



W treningu wzięło udział 21 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Z zespołem nie ćwiczyli kontuzjowani Blaz Kramer, Lindsay Rose, Makana Baku i Mattias Johansson. Nieobecność Szweda ma być krótka - dziś pracował indywidualnie, w środę lub w czwartek dołączy do drużyny. Podobny termin powrotu ma zaplanowany Baku. Na Kramera i Rose musimy poczekać jeszcze ponad miesiąc.









Zajęcia przebiegały w klasycznej kolejności, czyli po rozgrzewce piłkarze przeszli do ćwiczeń z futbolówkami. We wtorek trener Kosta Runjaić szczególny nacisk kładł na dokładną wymianę krótkich podań formacji ofensywnej. Gracze defensywni pracowali na drugiej połówce boiska nad aspektami taktycznymi. Zajęciom z boku przyglądał się dyrektor sportowy Jacek Zieliński oraz... Johansson, którego podobizna dotarła na trening na plecach jednego z zawodników ;)



W kolejnych dwóch dniach legioniści także będą ćwiczyć w okolicach południa. W piątek i sobotę treningi zaplanowano na godzinę 15. Mecz Legia Warszawa - Korona Kielce odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia o godzinie 15:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 - zapraszamy!