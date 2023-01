Szanse Legii wiosną? Mistrzostwo nie, puchar możliwy

Poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. 19:16 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W piątek na boiska wracają piłkarze Ekstraklasy. Po rundzie jesiennej Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli i traci 9 punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Strata jest na tyle duża, że eksperci legalnego bukmachera FORTUNA zakłady bukmacherskie nie dają większych szans żadnej drużynie na wyprzedzenie częstochowian. Legioniści pozostają w grze o krajowy puchar i tutaj szanse na triumf są zdecydowanie większe.



Kto mistrzem?

Raków - 1,1

Legia - 13

Lech - 15

Pogoń - 75



Stawiając 100 zł na mistrzostwo Legii można wygrać aż 1300 zł. Znajdą się odważni? ;)



Kurs na to, że Legia zakończy rozgrywki w pierwszej trójce 1,15, a więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że latem będzie grała w europejskich pucharach. Trzecią drużyną z medalami ma być Lech Poznań - kurs 1,18.





SONDA Czy wierzysz w mistrzostwo Polski Legii Warszawa w sezonie 2022/23? tak nie