Trwa sprzedaż biletów na mecz z Koroną

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

29 stycznia o godzinie 15:00 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Koronę Kielce. Będzie to pierwsze spotkanie stołecznego zespołu w rundzie wiosennej i zarazem inauguracyjne w 2023 roku. Trwa sprzedaż biletów na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 30 zł. Na chwilę obecną zajętych jest nieco ponad 13 000 miejsc na stadionie. KUP BILET NA MECZ LEGIA - KORONA

KrystekLegia - 22 minuty temu, *.chello.pl Hej jedzie ktoś z Podkarpacia? Bo wybieram się na mecz itd można by się zgadać jakoś? odpowiedz

Wyrwikufel - 52 minuty temu, *.netfala.pl Dziękuję. Obejrzę w TV na spokojnie. odpowiedz

lol - 40 minut temu, *.106.67 @Wyrwikufel:



Nie zapomnij kupić popcorn "kanapowcu" odpowiedz

E - 39 minut temu, *.co.th @Wyrwikufel:

Pazie na razie ;) odpowiedz

L - 33 minuty temu, *.autocom.pl @Wyrwikufel: siedz na dupie do konca sezonu albo wogole nie wstawaj odpowiedz

