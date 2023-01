Trener przed meczem

Runjaić: Jesteśmy przygotowani i nastawieni optymistycznie

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 11:06 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Gdybyśmy my zdobyli 1 punkt, uznałbym to za porażkę. Chcemy rozegrać dobre spotkanie i wygrać. Musimy być skoncentrowani i zagrać na miarę swoich możliwości, pokonać ograniczenia, jeśli chcemy osiągnąć dobry rezultat - mówi przed niedzielnym meczem Kosta Runjaić.



Murawa



- Murawa? Mogę odpowiedzieć ze swojego punktu widzenia. Od dłuższego czasu mamy świadomość, że stan murawy nie jest najlepszy. Wszyscy razem nad tym pracujemy, robimy co się da, żeby poprawić jej stan. Można podejmować działania, ale w pewnym momencie dociera się do granic możliwości. Niewiele więcej da się zrobić. Oglądaliśmy murawę po meczu z Magdeburgiem, robiliśmy co się da. Obie drużyny będą miały takie same warunki. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie, bo dobra jakość murawy wpływa na grę. To jest pewien proces i trzeba na to czasu. Najważniejsze jednak, w jakiej formie jest drużyna, chcemy pokazać się z dobrej strony i wygrać. Wykorzystaliśmy tę długą przerwę na odbudowę formy.









Sytuacja kadrowa



- Lindsay Rose przeszedł operację, wszystko poszło dobrze. Teraz jest w fazie rehabilitacji. Jędrzejczyk nie zagra za kartki. Musimy ich zastąpić, ale mamy dobrą kadrę i wierzę, że pokażemy się z dobrej strony. To pierwsze spotkanie po długiej przerwie, ważne żeby pojawiła się dynamika i nowa energia, która będzie potrzebna na resztę rundy. Chcemy pozostać w czołówce tabeli, odrobiliśmy swoje zadania domowe, chcemy osiągnąć lepszą pozycję na koniec rundy niż na początku. Poważnie traktujemy też Puchar Polski i chcemy go wygrać. Nasze cele sportowe to rozwijać się jako drużyna i indywidualnie jako gracze. To też część mojej pracy jako trenera. Potrzebujemy dobrej gry przeciwko niewygodnemu rywalowi. Jesteśmy przygotowani, optymistycznie nastawieni i liczymy na wsparcie naszych kibiców.



- Układ tabeli nie jest obecnie ważny. Dla wszystkich zespołów runda rewanżowa znaczy wiele. Korona ma nowego trenera, dokonała kilku wzmocnień. Przyjadą tu i nawet 1 punkt będzie dla nich sukcesem. Gdybyśmy my zdobyli 1 punkt, uznałbym to za porażkę. Chcemy rozegrać dobre spotkanie i wygrać. Musimy być skoncentrowani i zagrać na miarę swoich możliwości, pokonać ograniczenia, jeśli chcemy osiągnąć dobry rezultat. Korona gra w sposób zwarty, jest niebezpieczna szczególnie w stałych fragmentach. Obserwujemy ich od dłuższego czasu, będzie to jakieś wyzwanie, ale jeśli wzniesiemy się na szczyt możliwości, będzie dobrze. Jeżeli nie - szansę na wygraną oceniam 50 na 50, jak w każdym innym meczu Ekstraklasy.



