Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 5-2 Wisła II Płock

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 17:22 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu sparingowym rozegranym w LTC Legia II Warszawa pokonała 5-2 Wisłę II Płock. Do przerwy było 1-1, a po zmianie stron "Wojskowi" cztery razy pokonali bramkarza rywali. W "dwójce" wystąpiło czterech zawodników szerokiej kadry pierwszej drużyny - Jakub Trojanowski, Jan Ziółkowski, Jakub Kisiel i Filip Rejczyk.



Ozdobą meczu było trafienie Mateusza Możdżenia, który bezpośrednio po wznowieniu gry po przerwie, uderzył mocno i nie do obrony zza połowy boiska.



Sparing: Legia II Warszawa 5-2 (1-1) Wisła II Płock

1-0 - 17' Dawid Dzięgielewski (as. Filip Rejczyk)

1-1 - 22' Tomasz Walczak

2-1 - 46' Mateusz Możdżeń (as. Wiktor Kamiński)

3-1 - 63' Filip Rejczyk (as. Wiktor Kamiński)

3-2 - 67' Adrian Szczutowski (głową, po rzucie wolnym)

4-2 - 82' Wiktor Kamiński (as. Rafał Maciejewski)

5-2 - 89' Igor Korczakowski (as. Rafał Maciejewski)



Legia II): Trojanowski - Krajewski (65' Pacek), Ziółkowski (65' Bednarz), Gładysz, Turzyniecki - Kisiel (46' Możdżeń), Rejczyk (65' Kieraś), Maciejewski - Kiedrowicz (46' Grączewski), Dzięgielewski (46' Kamiński), Sobociński (46' Korczakowski)

Trener: Piotr Jacek, II trener: Mateusz Kamuda



Strzały (celne): Legia 16 (11) - Wisła 14 (4)