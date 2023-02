20. urodziny Kisiela

20. urodziny obchodzi dziś zawodnik Legii Warszawa, Jakub Kisiel. Do Legii trafił w 2020 roku z Polonii, występował w zespole rezerw, potem był wypożyczony do Stomilu. W pierwszym zespole zadebiutował 6 lutego 2021 r. w wygranym 2-0 spotkaniu z Rakowem Częstochowa. W styczniu obrońca przebywał na zgrupowaniu z drużyną w tureckim Belek. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

Majkel - 1 godzinę temu, *.chello.pl A ja Ci życzę, żebyś się przebił jeszcze wyżej i po około 2-3 sezonach z naszego klubu trafił do któreś z lig top 5. Najlepszego! odpowiedz

jaki klub - 1 godzinę temu, *.orange.pl taki gorczak odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.inetia.pl Do czego nam ta wiedza. To cienki gracz. 4liga hiszpanska odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mordo 100 lat żebyś grał TYLKO dla Legii ! odpowiedz

(L) eon - 4 godziny temu, *.inetia.pl No to się wiekowo zaawansował :) . W takim wieku to Władysław Zmuda, też obrońca, zdobywał w 1974 roku posrebrzany ( taki dawali za 3 miejsce) medal na MS w Niemczech.

No to Jakub, niech ten fakt Ci przyświeca, szturmuj pierwszy skład na stałe. odpowiedz

