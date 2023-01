Kuzera: Nie możemy polecieć na hurra

Czwartek, 26 stycznia 2023 r. 13:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Mam ogromny ból głowy przed meczem z Legią, jak zestawić skład. Każdy z zawodników ciężko przepracował okres przygotowawczy i z pewnością wniesie jakość do zespołu. Niestety, mogę zabrać do Warszawy tylko 20 zawodników. Mamy swój plan na ten mecz, na dzisiejszym treningu zobaczymy, kto będzie najlepiej wykonywał założenia taktyczne, najlepiej sobie radził i wtedy podejmiemy ostateczne decyzje - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Korony Kielce, Kamil Kuzera.



- Nie czuję żadnego niepokoju przed tym spotkaniem. Nie mogę się już go doczekać, chcę zobaczyć, na co stać nasz zespół. To inauguracja i dobrze jest w nią wejść odpowiednio, ale nie chcę wprowadzać narracji, że to jest mecz o wszystko. Chcemy po prostu realizować swój plan, dać z siebie maksa, wyciągnąć z meczu jak najwięcej, bo to może być fajna zapowiedź rundy. Nie zamykam się jednak na tym, że to mecz o być albo nie być.



- Na pewno na papierze Legia jest faworytem, ale uważam, że mamy dobrych piłkarzy, odpowiednio przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Papier przyjmie wszystko. Przed meczem wartość piłkarzy Legii jest zdecydowanie wyższa niż naszych, ale jest jeszcze boisko i ono to zweryfikuje. Trzeba dać z siebie wszystko i nie pozwolić sobie, żeby powiedzieć potem, że ktoś był od nas silniejszy, lepiej biegał. Chcemy być dobrze zorganizowani. Wiemy, że Legia ma sporo jakości i na przysłowiowe wojny z szabelkami nie możemy sobie pozwolić. Oglądałem mecze Legii, wiem, na co ją stać i jeśli nie będziemy zorganizowani i w pewnych fragmentach polecimy na hurra, to może się dla nas źle skończyć. Jeśli będziemy w 100% realizować swój plan, to możemy się pokusić o niespodziankę. Dobra organizacja, odwaga i pewność siebie są kluczem do sukcesu.