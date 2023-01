Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z SMS-em Spała

Środa, 25 stycznia 2023 r. 10:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sytuacja siatkarzy Legii w tabeli robi się coraz mniej ciekawa - legioniści po ostatnich dwóch porażkach zajmują 14. miejsce i walka o utrzymanie zapowiada się na niezwykle trudną. W sobotę legionistów czeka mecz, który trzeba wygrać za trzy punkty. Ale oczywiście rywala lekceważyć nie wolno, bo to może źle się skończyć.



SMS PZPS Spała w tym sezonie zdobył tylko punkt i wygrał zaledwie 11 setów w 18 spotkaniach. Choć zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, zgodnie z regulaminem ma zapewnione utrzymanie na zapleczu ekstraklasy i może skupić się na szkoleniu i ogrywaniu młodzieży. W pierwszej rundzie Legia wygrała w Spale 3-0 (25-21, 25-20, 25-23).



Zapraszamy kibiców w sobotę do wspierania legionistów w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można bezpośrednio przed meczem, przy wejściu do hali. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 28 stycznia 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Niegocińska 2a [OSiR Mokotów]

