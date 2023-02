3-5.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 3 lutego 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę fani Legii udadzą się pociągiem specjalnym do Lubina na mecz z Zagłębiem. Dzień później nasi koszykarze zagrają wyjazdowy mecz z Anwilem Włocławek, który będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. Futsaliści Legii w niedzielę zagrają w Sierakowicach spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski. Siatkarze z kolei w sobotę udadzą się do Będzina na bardzo trudny mecz z czołowym zespołem I ligi.



Troje zawodników strzeleckiej Legii - Tomasz Bartnik, Wilhelmina Wośkowiak i Maciej Zygmuntowski - wezmą udział w międzynarodowych zawodach w Pilźnie.



Juniorzy koszykarskiej Legii (U-19) rozegrają na Bemowie turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski do lat 19. Zwycięzca turnieju awansuje do półfinałów MP.









Rozkład jazdy:

03.02 g. 20:00 FC Den Haag - NAC Breda

04.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Widzew II Łódź [LTC]

04.02 g. 18:00 MKS Będzin - Legia Warszawa [siatka]

04.02 g. 18:00 LSS Legia Ladies - Skra Częstochowa [LTC 7]

04.02 g. 20:00 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

05.02 g. 12:30 Radomiak Radom - Stal Mielec

05.02 g. 17:00 We-Met Kamienica Królewska - Legia Warszawa [futsal]

05.02 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra]



Młodzież:

03.02 g. 19:00 Legia Warszawa U-19 - MKS Dąbrowa Górnicza U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

04.02 g. 10:00 Legia U19 - Błonianka Błonie (seniorzy) [LTC]

04.02 g. 14:00 Legia U17 - Escola Varsovia U19 [LTC 7]

04.02 g. 16:00 Legia U14 - Zagłębie Sosnowiec [LTC 7]

04.02 g. 16:00 Legia U15 - Zagłębie Sosnowiec [LTC 6]

05.02 g. 09:00 Legia U11 - Pogoń Szczecin 12 [ul. Łazienkowska 3]

05.02 g. 10:00 Legia U13 - Pogoń Szczecin 10 [LTC 7]

05.02 g. 11:00 Legia U10 - Pogoń Szczecin 13 [ul. Łazienkowska 3]

05.02 g. 12:00 Legia U12 - Pogoń Szczecin 11 [LTC 7]

05.02 g. 12:00 Legia Warszawa U-19 - Astoria Bydgoszcz U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]