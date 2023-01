Wraca temat powrotu Pekharta

????Tomáš Pekhart może wrócić do @LegiaWarszawa ❗ Czeski napastnik od kilku dni jest w kontakcie z Jackiem Zielińskim i powrót 33-latka jest bardzo prawdopodobny. Według moich informacji na stole są: transfer definitywny z @GaziantepFK i umowa do końca sezonu 23/24. @SportINTERIA

O tym, że Pekhart może wrócić do Legii media pisały już w... lipcu, czyli tuż po jego odejściu. Legia była gotowa przedłużyć wygasający kontrakt, ale zawodnik liczył na dużo wyższe uposażenie. Takowe zagwarantował mu Gaziantep FK, ale na początku grudnia piłkarz poinformował, że rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Jesienią wystąpił w Turcji w 12 spotkaniach i zdobył 2 bramki. W sumie rozegrał 515 minut, czyli niecałe 6 pełnych meczów. Trener Kosta Runjaić jest zwolennikiem takiego ruchu transferowego.

Według informacji Sebastiana Staszewskiego z interia.pl Legia Warszawa rozmawia z Tomasem Pekhartem i jego powrót do Warszawy jest bardzo prawdopodobny. Klub z Łazienkowskiej chce podpisać z 33-letnim czeskim napastnikiem 1,5-roczną umowę.

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

dodaj

Nerd - 3 minuty temu, *.orange.pl Jak patrzę jakich mamy napastników w składzie ( Carlitos,Rosołek,Kramer) to Pekhart i tak bije ich na głowę.

Co jak co , ale potrafił strzelać bramki. odpowiedz

Norbi - 26 minut temu, *.orange.pl A myślałem że wypowiedzi Radka Sikorskiego dziś nic nie przebije... Myliłem się odpowiedz

Real - 53 minuty temu, *.188.31 Wszyscy sobie już bekę toczą z nas, Legia dom emeryta cd. Zamiast ściągnąć jakiegoś bramkostrzelnego 17 latka, to oni ściagają Pekharta.

odpowiedz

Ja - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Real: jakiego bramkostrzelnego 17 latka chcesz ściągnąć z minusem 200 mln w budżecie, mając mierne szanse na tytuł? Pytam jako przeciwnik powrotu Pekharta. odpowiedz

Ja85 - 1 godzinę temu, *.aster.pl A nie możemy ściągnąć piłkarza który ma 23 lata i jak wypali to go sprzedadzą aby załatać dziurę budżetową? To oczywista oczywistość, że klub który jest finansowo pod kreską buduje kadrę w oparciu o młodych piłkarzy aby mieć wpływy z późniejszej sprzedaży tych zawodników. odpowiedz

tomi - 1 minutę temu, *.chello.pl @Ja85: W naszym klubie to niestety nie jest oczywistość.Zarządzanie pół amatorskie,więc nie ma co oczekiwać profesjonalnych transferów. odpowiedz

Anty Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To nie mógł przyjść na początku okresu przygotowawczego? Ile czasu zajmie mu przygotowanie się do rundy wiosennej? odpowiedz

Szakalaka - 1 godzinę temu, *.144.232 SZMA-CIA-RZE !! SZMA-CIA-RZE !!

Won z tego klubu wy yebani złodzieje , decydenci!!! Wolę Legię w IV lidze i start od zera niż oglądać ten cyrk!!!!

To jest kurwa takie dno dna że już głębiej się nieda! To jest jeden wielki żart!!!! Cały ten klub stał się memem ! Nie wierzę że tego doczekałem..... A pamiętam chude lata i inne problemy. Ale ten syf niema szans na flasza egzystencję!! To jest wałek 1000lecia .... Mioduski ty stara k zdychaj yebana w rowie i niech cię muszyny jeszcze w d zaorają posypując piachem !

Bez odbioru odpowiedz

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pytam się, po co? Był, nie chciał zostać to niech siedzi dalej na bezrobociu. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.chello.pl EXTRA WIADOMOSC !!! BRAWO JZ odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Masakra jeszcze z całym Szacunkiem Podróżny Pisz i Mandxiejewicz...Tos Zieliński znowu bylysnal... Brawo. myślałem że nikogo gorszego od Kucharskiego nie będzie a jednak.. odpowiedz

Jacek R. - 1 godzinę temu, *.virginm.net Darmo...wiec pewnie przyjdzie odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 To nie lepiej Nikolicia? odpowiedz

Tomek 82 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Tomek: pewnie za drogi... odpowiedz

Nazwa użytkownika - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Tomek: chciał wrócić w lipcu ale klub nie był nim zainteresowany odpowiedz

onomatopeja22 - 2 godziny temu, *.interkam.pl Gorszy od Kramera nie bedzie strzelac potrafi a i ze zdrowiem jak pamietam duuuzo lepiej niz u wiecznie rozsypanego Blaza odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie zupełnie o taką aktywność Zielika mi chodziło odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dla Legii każda zdrowa para nóg jest ważna.Brać go odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.