Rose przeszedł zabieg kolana

Lindsay Rose przeszedł zabieg zabieg artroskopii stawu kolanowego. Planowany powrót do cyklu treningowego za około 6 tygodni.

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zawodnicy bez umowy ! Obrońcy.

Prawa obrona

1.Sime Vrsaljko Lat 31

2.Santiago Arias Lat 31

3.Enock Kwateng Lat 25

4.Radu Boboc Lat 23

5.Simon Sandberg Lat 28

6,Euclides Cabral Lat 24

Środek obrona

1.Eddie Segura Lat 25

2.Edgar Ié Lat 28

3.Hasan Kurucay Lat 25

4.Nemanja Ljubisavljevic Lat 26

5.Joris Gnagnon Lat 26

Lewa obrona

1.Ronald Matarrita Lat 28

2.Tyler Blackett Lat 28

3.Jero Rodríguez Lat 23

4.Jetro Willems Lat 28 odpowiedz

Marijan Antolovič - 18 minut temu, *.52.135 @MonsteR (L):



Hej, jeszcze ja! odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Bardzo niefortunny moment...szkoda,bo to znacznie ogranicza możliwości manewru w obronie... odpowiedz

