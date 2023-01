W czwartek zapisy na wyjazd specjalem do Lubina

Poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. 18:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy czwartek w godzinach 18-20 w Źródełku, prowadzone będą zapisy na pierwsze w rundzie wiosennej wyjazdowe spotkanie naszej drużyny - z Zagłębiem Lubin (mecz w sobotę, 4 lutego). Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, wynosi 160 złotych. Osoby do 18. roku życia zapłacą 150 zł. Nie ma możliwości zakupu biletu bez przejazdu.



Przy zapisach, oprócz opłaty, należy podać imię, nazwisko i PESEL. Będzie to pierwszy w historii wyjazd kibiców Legii do Lubina pociągiem specjalnym.