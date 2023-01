Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski

Wtorek, 24 stycznia 2023 r. 09:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

68-letni Fernando Santos został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na stanowisku zastąpił Czesława Michniewicza, który z kadrą awansował na Mundial i w finałach wyszedł z grupy. Santos od 2014 roku prowadził reprezentację Portugalii, z którą w 2016 r. zdobył mistrzostwo Europy, pokonując w ćwierćfinale Polskę w rzutach karnych 5-3.



Awansował z Portugalią na mistrzostwa świata w Katarze, ale dopiero po barażach z Turcją i Macedonią Północną. Portugalczycy wyszli z grupy z 1. miejsca, w 1/8 finału wygrali aż 6-1 ze Szwajcarią, by w kolejnej rundzie przegrać 0-1 z Marokiem. Co ciekawe, Portugalia straciła bramkę w 42. minucie i do końca spotkania nie była w stanie odrobić strat. Po Mundialu Santos pożegnał się z posadą w atmosferze krytyki.









Największe sukcesy 68-letniego szkoleniowca w pracy klubowej to mistrzostwo Portugalii w 1998/99, Puchar Portugalii w 1999/00 i 2000/01, Superpuchar Portugalii w 1999 i 2000 z FC Porto oraz Puchar Grecji w 2002 z AEK Ateny. Dotychczas prowadził dwie narodowe reprezentacje - Grecję (2010-2014) i Portugalię (2014-2022). Z Grecją wywalczył ćwierćfinał ME w 2012 roku, z Portugalią wspomniane mistrzostwo Europy w 2016, zwycięstwo w Lidze Narodów w 2019 i ćwierćfinał MŚ w 2022.



Już w marcu Santosa czekają pierwsze mecze el. ME 2024 w grupie E. 24 marca Polacy zmierzą się w Pradze z Czechami, a 27 marca z Albanią. Wstępnie mecz ma się odbyć na Stadionie Narodowym, jednak nadal nie wiadomo, kiedy będzie można ponownie rozgrywać na nim spotkania. Pozostali rywale Biało-Czerwonych to Mołdawia oraz Wyspy Owcze.



Według informacji mediów, Santos ma zarabiać ponad 2 mln euro rocznie. Jego umowa obowiązywać do zakończenia eliminacji do mistrzostw Europy, a w przypadku awansu, kontrakt zostanie przedłużony do zakończenia eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku.



Reprezentacja Polski miała już wcześniej portugalskiego selekcjonera. 21 stycznia 2021 został nim Paulo Sousa, który zastąpił Jerzego Brzęczka. Poprowadził reprezentację na mistrzostwach Europy 2020, gdzie Polska zajęła ostatnie miejsce w grupie, a także w eliminacjach do mistrzostw świata 2022, zajmując z polską drużyną narodową drugie miejsce w grupie, gwarantujące udział w barażach. 29 grudnia 2021 rozwiązał kontrakt na własne życzenie.



