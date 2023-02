U-17: Polska 5-2 Szwecja. Hattrick Rejczyka

Reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 5-2 z rówieśnikami ze Szwecji. Dzięki tej wygranej biało-czerwoni z kompletem zwycięstw wygrali towarzyski turniej rozgrywany w Hiszpanii. Całe spotkanie przeciwko Szwedom rozegrał Filip Rejczyk. Zawodnik Legii uświetnił swój występ zdobyciem trzech bramek. U-17: Polska 5-2 Szwecja 1-0 10' Filip Wolski 1-1 55' Albin Gashi 2-1 59' Daniel Mikołajewski 2-2 69' Santino Samuyiwa 3-2 73' Filip Rejczyk 4-2 90' Filip Rejczyk 5-2 90' Filip Rejczyk Polska U-17: 12. Mateusz Mędrala - 2. Dominik Szala (61, 18. Filip Rózga), 4. Igor Orlikowski, 6. Jan Łabędzki, 7. Filip Wolski (61, 17. Mike Huras), 8. Karol Borys (83, 21. Szymon Kądziołka), 9. Oskar Tomczyk (46, 19. Igor Brzyski), 10. Daniel Mikołajewski (61, 3. Piotr Kowalik), 11. Krzysztof Kolanko, 16. Krzysztof Kurowski, 20. Filip Rejczyk Szwecja U-17: 1. William Nieroth Lundgren (46, 12. Linus Dahlgren) - 2. Carl Juhlin (61, 13. William Alexander Silfver-Ramage), 3. Albin Gashi, 16. Viggo Jeppsson (46, 20. William Andersson), 15. Simeon Jovanovski (61, 4. John Mellberg), 5. Arvin Davoudi-Kia (74, 14. Alieu Atlee Manneh) - 7. Simon Sjöholm (61, 19. Santino Samuyiwa), 18. Hugo Bäckstrand (46, 6. Allen Smajic), 10. Zakaria Loukili (46, 8. Charlie Nildén), 17. Nuurdin Ali Mohudin - 9. Kalipha Jawla (61, 11. Ebbe Wingemark). żółte kartki: Szala, Rózga - Davoudi-Kia, Jovanovski, Gashi, Ali Mohudin. czerwona kartka: John Mellberg (82. minuta, Szwecja). W 90. minucie Filip Rózga (Polska) nie wykorzystał rzutu karnego (Linus Dahlgren obronił). W ostatnim meczu turnieju Belgia zmierzy się dzisiaj o godz. 16:30 z Norwegią. Tabela: 1. Polska 3 9 13- 4 2. Norwegia 2 3 4- 4 3. Szwecja 3 3 6- 7 4. Belgia 2 0 0- 8

