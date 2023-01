Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią

Sobota, 28 stycznia 2023 r. 14:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 15 Legi Warszawa zagra przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce. Beniaminek w tym sezonie radzi sobie słabo. Zapraszamy do analizy najbliższego rywala legionistów.



Po rundzie jesiennej można sobie jasno powiedzieć, że Korona jest jednym z kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Beniaminek entuzjastycznie rozpoczął sezon 2022/23, lecz weryfikacja przyszła szybko. W dzień meczu z Legią Korona będzie zespołem, który ligowego spotkania nie wygrał od 155 dni. Pytanie, czy uda im się przełamać tę niechlubną serię? Aktualnie licznik spotkań bez zwycięstwa z rzędu zatrzymał się na dziesięciu, a licząc z pucharową porażką z Górnikiem Łęczna - na jedenastu. Sytuacja kolorowo nie wygląda, choć do bezpiecznej strefy w tabeli kielczanie tracą cztery oczka, to sporą niewiadomą jest ich trener Kamil Kuzera. To szkoleniowiec z najmniejszym doświadczeniem w Ekstraklasie.









Defensywa



Ta w Ekstraklasie nie radzi sobie najgorzej. Korona średnio traci nieco ponad półtora gola na spotkanie, a niewiele gorszym wynikiem może "pochwalić się" Pogoń Szczecin. Z początku miejsce w bramce zarezerwowane było dla Konrada Forenca. Trener Kuzera w swoich szeregach ma również Marcela Zapytowskiego, którego ogromnym atutem jest wiek. 22-latek wciąż jest młodzieżowcem i bardzo możliwe, że to właśnie on stanie w bramce podczas niedzielnego spotkania przy Łazienkowskiej.



Liderem defensywy, a zarazem kapitanem całego zespołu jest 28-letni Miłosz Trojak, który tworzy duet stoperów najczęściej z Ukraińcem Kyrylo Petrowem. Rywalizować z nimi o skład będzie Bartosz Kwiecień, który sprowadzony został zimą. Możliwe, że na prawej stronie defensywy oglądać będziemy zawodnika o polsko-kanadyjskim pochodzeniu, Dominicka Zatora. On również zasilił kadrę podczas aktualnego okienka transferowego, a ostatnie półtora roku reprezentował kanadyjski ekstraklasowy York United. Z pewnością Korona potrzebuje wzmocnień po lewej stronie obrony, lecz na razie będzie tam występował Sasa Balić (na zdjęciu niżej wraz z Trojakiem). Choć dobrze zna naszą ligę, to w rundzie jesiennej zaliczał sporo wzlotów i upadków.







Pomocnicy



Czołowym piłkarzem Korony w środku pola jest Adam Deja⁣, przed którym najprawdopodobniej w "trójkącie" zagrają Dalibor Takáč oraz nowy nabytek klubu, Nono. Hiszpan jest wychowankiem Rayo Vallecano, a na poziomie drugoligowym w swoim kraju rozegrał 192 mecze. Szczególnie wartym uwagi piłkarzem "Scyzorów" jest lewy pomocnik Jakub Łukowski. Był zdecydowanie największym atutem Korony podczas rudny jesiennej, w której strzelił siedem goli. 26-latek jest najlepszym strzelcem swojej drużyny. Po drugiej stronie pomocy zapewne zobaczymy 25-letniego Dawida Błanika, który również aktualny sezon może zaliczyć do co najmniej przyzwoitych.



Ofensywa



W ofensywie pierwszoplanową postacią jest nielubiany przez warszawskich kibiców Bartosz Śpiączka. Snajper słynie z dobrej gry głową, a zarazem sporej siły. Podczas rundy jesiennej czterokrotnie trafiał do siatki rywali. Koronie brakuje godnego zmiennika dla 31-latka. Tym miał być Białorusin Jewgienij Szykawka, lecz w tym sezonie nie trafił jeszcze do bramki.







Przewidywany skład: 1-4-1-4-1

Zapytowski — Zator, Trojak, Petrow, Balić — Deja — Błanik, Nono, Takáč, Łukowski — Śpiączka



Nieobecni: Bartosz Kwiecień, Dawid Więckowski (kontuzje)



Ostatnie 5...



Ostatnie pięć spotkań pomiędzy Legią a Koroną w Warszawie:



[30-11-2019] Legia 4-0 Korona

[01-12-2018] Legia 3-0 Korona

[27-04-2018] Legia 3-1 Korona

[22-07-2017] Legia 1-1 Korona

[17-04-2017] Legia 0-0 Korona



Historia



Obie ekipy rywalizowały ze sobą 36 razy. Legia górą była 23 razy (64%), a wyższość kielczan uznawała siedmiokrotnie (ok. 19%). Remis padał sześciokrotnie. Bilans bramkowy to 73-37 na korzyść legionistów. Jak pokazuje powyższa statystyka, Korona nie wygrała ani jednego z ostatnich pięciu spotkań obu drużyn przy Łazienkowskiej. Żeby znaleźć takie spotkanie, trzeba cofnąć się do sierpnia 2015 roku, gdy kielczanie zwyciężyli 2-1. Później, patrząc nawet przez pryzmat spotkań w województwie świętokrzyskim, Korona górą była zaledwie raz, w listopadzie 2017 roku (3-2). Pierwszy mecz obu zespołów w tym sezonie zakończył się remisem 1-1.